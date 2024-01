Podem frequentar o curso alunos de todo estado de Goiás e do Distrito Federal (Foto: Divulgação)

Publicado: 31.01.2024

O Colégio Tecnológico do Estado de Goiás (Cotec) está com inscrições abertas até 5 de fevereiro para o Curso Técnico de Nível Médio em Guia de Turismo, com 60 vagas distribuídas nos Cotecs de Jaraguá e Formosa.

As inscrições acontecem exclusivamente pelo site do Cotec. A idade mínima para fazer o curso é de 18 anos.

O curso é totalmente gratuito e será ministrado em EaD, com 20% da carga horária (168 horas) aplicada em encontros presenciais, sempre aos sábados.

A programação inclui também realização de seis viagens, contemplando destinos regionais, nacionais e um internacional, com despesas custeadas pelo Governo de Goiás.

A grade curricular do curso segue o modelo do Centro Paula Souza, referência nacional para cursos de Guia de Turismo, com formatação adaptada às exigências do mercado.

Em Goiás a formação é oferecida gratuitamente apenas nos colégios tecnológicos do estado, com investimento total de R$ 2,1 milhões pelo Governo de Goiás. A primeira turma já está em andamento na unidade de Santa Helena de Goiás.

PROCESSO SELETIVO

O processo seletivo acontece em três etapas: inscrição no site do Cotec, avaliação da média do Enem ou média global do Ensino Médio, e entrega da documentação necessária no ato da matrícula.

Para os alunos matriculados na 2ª e 3ª série do Ensino Médio é imprescindível a apresentação do histórico escolar e declaração emitida pela unidade escolar de origem.

A classificação será feita usando a média do Enem ou a média das notas do último ano/série do Ensino Médio ou equivalente já cursado.

Podem frequentar o curso alunos de todo estado de Goiás e do Distrito Federal. O resultado será divulgado até o dia 28 de fevereiro e o início das aulas está previsto para o dia 4 de março.

O Colégio Tecnológico de Goiás possui ao todo 17 unidades, que estão sob a gestão da Secretaria da Retomada, por meio de convênio com o Centro de Educação Profissional em Tecnologia (Cett), da Universidade Federal de Goiás (UFG).

Há mais de 30 mil vagas abertas para cursos gratuitos de capacitação e qualificação em diversas áreas, com inscrições pelo mesmo portal – cotec.org.br.

SERVIÇO

Assunto: Colégio Tecnológico do Estado de Goiás abre inscrições para o Curso Técnico de Nível Médio em Guia de Turismo na modalidade EaD

Inscrições: Até 5 de fevereiro de 2024, pelo site https://selecao2.cett.org.br/formulario-inscricao-cotec

Editado por Hosana Alves via Secretaria da Retomada – Governo de Goiás