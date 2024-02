Prejuízo estimado em apenas uma das redes é de cerca de R$ 90 mil (Foto: PC)

Publicado: 01.02.2024

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos (DERCC), deflagrou, na manhã desta quarta-feira (31/01), em Goiânia, a Operação Mão Invisível. Foram cumpridos seis mandados de prisão preventiva, pelos crimes de furto qualificado mediante fraude eletrônica e associação criminosa. Segundo a corporação, um dos alvos encontra-se foragido.

FRAUDE ELETRÔNICA

Consta na investigação que os autores (sete frentistas) estariam subtraindo valores vinculados à venda de combustíveis na bomba de abastecimento. Eles davam acesso a um hacker que excluía o registro de venda no sistema informático do posto, o que possibilitava a subtração do dinheiro. O prejuízo estimado em apenas uma das redes é de cerca de R$ 90 mil.

Cinco postos de combustíveis foram vítimas dos mesmos autores, tratando-se de uma associação criminosa especializada no crime de furto mediante fraude eletrônica. Um dos investigados, possui anotação criminal por tráfico de drogas.

Em caso de condenação dos autores, a pena poderá chegar a 11 anos de reclusão.

Editado por Kattia Barreto via Polícia Civil de Goiás