Equipes trabalharam 24 horas para reconstrução de ponte na GO-442, no Norte de Goiás (Foto: Goinfra)

Publicado: 02.02.2024

A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), concluiu, em tempo recorde, as obras de reconstrução da ponte danificada pela chuva na GO-442, em Campinaçu. Para restabelecer a conexão, sobre o Rio Palmeiras, equipes técnicas da autarquia trabalharam 24 horas por dia desde a última sexta-feira (26), quando o problema foi constatado.

As obras de reconstrução foram concluídas nesta quarta-feira, após cinco dias, e o tráfego já foi retomado no local, favorecendo diretamente os produtores locais e um assentamento com mais de 120 famílias que estavam isoladas no município. O prazo para conclusão dos trabalhos foi antecipado devido ao caráter emergencial da intervenção.

GO-442

“Vistoriamos os danos no local e mobilizamos pessoal e maquinários para realizar os trabalhos de reconstrução da ponte e recomposição dos acessos. Tudo ficou pronto em tempo recorde graças ao empenho de nossos técnicos e à mobilização do programa Goiás Alerta e Solidário. Agora, os usuários já podem retomar o tráfego com conforto e segurança na região e ter acesso aos serviços de saúde, educação e alimentação”, observa o presidente da Goinfra, Lucas Vissotto.

GOIÁS ALERTA E SOLIDÁRIO

A Operação Goiás Alerta e Solidário mobiliza diversas áreas do governo estadual e prevê ações preventivas, de socorro e de reconstrução, durante o período chuvoso.

Além da entrega de benefícios, o plano de contingência também prevê serviços de recuperação e manutenção da malha asfáltica; busca e salvamento com equipes de especialistas; entre outros. A prioridade é o atendimento de municípios das regiões Norte e Nordeste.

Editado por Kattia Barreto via Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) – Governo de Goiás