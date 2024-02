Governo de Goiás já nomeou 799 novos policiais civis e 1.200 militares desde 2023. Nomeações via concurso público integram política permanente de fortalecimento da segurança pública no estado (Fotos: Secom-GO)

Publicado: 02.02.2024

O Governo de Goiás publicou, na quarta-feira (31/01), dois decretos de nomeações de novos policiais aprovados em concurso para as forças de segurança do estado. São 799 aprovados no último concurso da Polícia Civil e 39 para a Polícia Militar.

Os novos integrantes das corporações reforçam o compromisso do governador Ronaldo Caiado no combate incisivo à criminalidade.

“Agora os concursos são respeitados. Acabou aquele negócio de ser aprovado e nunca ser convocado. A melhor segurança pública do Brasil se constrói com coragem, firmeza, princípios e investimento em pessoas qualificadas e comprometidas com o nosso Estado”, afirmou o chefe do Executivo estadual em mensagem publicada nas redes sociais nesta quarta-feira (31/01).

NOVOS POLICIAIS

A nomeação na Polícia Civil abrange 40 novos delegados, 430 agentes de polícia, 273 escrivães de polícia da 3ª classe e 56 papiloscopistas policiais. A chegada dos novos agentes fortalecerá a capacidade investigativa e administrativa da Polícia Civil.

O concurso foi dividido em seis fases: provas objetiva e discursiva, teste de aptidão física, avaliações psicológica e de vida pregressa, e curso de formação. As provas foram realizadas entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023.

A realização de concurso público e a convocação ágil dos aprovados é resultado da política de ampliação e fortalecimento da Polícia Civil, uma prioridade da gestão desde janeiro de 2019. Em 2021, o Governo de Goiás convocou 100 novos delegados de polícia, após um hiato de sete anos sem nomeações para o cargo no estado.

POLÍCIA MILITAR

Na Polícia Militar o decreto prevê a nomeação de 39 candidatos do concurso público de 2022 para suprir vagas de candidatos faltosos/desistentes nas últimas chamadas.

Eles foram nomeados ao cargo de soldado combatente de 2ª classe e vão atender nas unidades da Polícia Militar de Goiânia, Anápolis, Luziânia, Rio Verde, Catalão, Ceres, Formosa, Porangatu, Jataí, Goianésia, Águas Lindas, Uruaçu e Caldas Novas.

Nas duas primeiras etapas de nomeações para a PM o Governo de Goiás já chamou 1.200 soldados – 700 em maio e 500 em setembro, no ano passado. A previsão é de nomeação de mais 300 concursados em julho deste ano.

“São homens e mulheres que vão integrar a melhor polícia do Brasil e continuar fazendo de Goiás um estado seguro e digno para todos os cidadãos”, destacou o governador Ronaldo Caiado à época.

