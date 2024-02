Obra faz parte do Anápolis Investe e o investimento previsto é de quase R$ 4 milhões

Publicado: 03.02.2024

Foto: Bruno Velasco

Em processo de construção, o Centro Cultural Dulce de Faria tem como objetivo integrar as escolas de ensino artístico já existentes na região, que promovem a música, arte, dança, teatro e também contará com uma nova escola, a circense. O projeto busca criar um espaço amplo que faça a integração entre as diversas formas de arte, oferecendo aos alunos a oportunidade de expandir seus conhecimentos em todas as áreas culturais em um ambiente favorável ao crescimento e à expressão artística.

Fomentar a cultura de Anápolis segue sendo um dos focos da atual gestão municipal. O prefeito Roberto Naves declarou que essa obra é um ponto alto para toda a comunidade. “É um marco histórico na cultura de Anápolis o Centro Cultural Dulce de Faria. Nesse espaço abrigaremos todas as nossas escolas culturais do município”.

A secretária de Integração, Eerizania Freitas, disse que esse é um grande avanço para a cultura anapolina. “Esse novo espaço reafirma o compromisso da gestão com a cultura da nossa cidade, com os nossos artistas, com os segmentos culturais. A partir do centro cultural a gente vai ofertar a essas crianças, a esses adultos que frequentam as nossas escolas, a possibilidade de ter acesso a essas aulas em espaço adequado para cada linguagem.”

As obras da unidade cultural estão sendo executadas desde o final de outubro de 2023, e hoje encontra-se com 30% da construção concluída. Todo o trabalho que será executado faz parte do programa Anápolis Investe e deve receber o valor de quase R$ 4 milhões. O prazo de execução da obra está previsto para acontecer no período de 8 meses.

Atualmente, as escolas estão alocadas em prédios alugados, mas para solucionar essa questão foi estabelecido este novo espaço. O local escolhido receberá a Escola de Artes Oswaldo Verano, Escola de Música Maestro Antônio Branco, Escola de Dança de Anápolis e Escola de Teatro de Anápolis.

Dulce de Faria

O nome escolhido para o centro cultural é o de Dulce de Faria, que foi a primeira-dama do município. Ela era esposa do médico e ex-prefeito Anapolino de Faria. O nome foi escolhido pelo Conselho Municipal de Cultura com a participação de vários segmentos culturais. “Dulce de Faria foi uma grande incentivadora das artes, e agora teremos essa casa para o segmento”, contou o chefe do Executivo.

Dulce nasceu no Rio de Janeiro, mas foi em Anápolis que construiu sua história de vida e família. A homenageada é lembrada por ter uma personalidade marcante, sendo considerada mulher de fibra, coragem, carismática e sempre preocupada com o próximo.

Ela foi a criadora do projeto Dom Bosco, que nos anos seguintes foi transformado em Sociedade Dom Bosco. Esse programa é até hoje considerado um dos melhores programas sociais do Estado de Goiás.