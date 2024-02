Famílias contempladas já começam a receber visitas para confirmação da documentação

Publicado: 04.02.2024

Foto: Gabriel Augusto

“O sentimento é de muita emoção e gratidão a Deus, ao prefeito Roberto Naves e à primeira-dama Vivian Naves por essa iniciativa maravilhosa. Agora, eu e meus filhos vamos ter uma casa pra chamar de nossa”, conta Suliene Marques, uma das candidatas do programa e que participou do sorteio das áreas do Grupo D do Meu Lote, Minha História, realizado nesta quinta-feira, 1º de fevereiro, no Teatro Municipal de Anápolis.

“É fazendo o bem que a gente recebe o bem e temos cada vez mais o prazer de cuidar das pessoas. O programa Meu Lote, Minha História não é politicagem, não precisa conhecer ninguém da política pra ganhar. As pessoas ganham porque merecem, porque cumprem os requisitos do programa, e podem começar sua história de uma moradia digna”, afirma o prefeito Roberto Naves.

Nesta etapa foram chamados 150 candidatos, integrantes do Grupo D. Os bairros sorteados foram: Residencial Bela Vista, Jardim Primavera 1ª etapa, Residencial Rio Jordão e Frei Eustáquio.

Para a primeira-dama e deputada Estadual Vivian Naves, esse programa foi criado pensando nas mulheres e mães anapolinas. “Eu compartilho do sentimento de alegria e expectativa de cada uma porque eu também sou mulher e mãe, e por ter morado durante muitos anos em casa de aluguel, eu sei da importância de termos uma casa própria e, principalmente, termos um lar”, conta madrinha do programa.

Os habilitados que participaram desta etapa já começaram a receber a partir desta sexta-feira, 2, visitas dos técnicos da assistência social. “Essa etapa é para a confirmação presencial de todos os documentos apresentados no ato da inscrição. Vocês se lembram da pastinha que eu sempre falei? Pra deixar já tudo separado? Esse será o momento dela. E também não pode esquecer de deixar uma pessoa maior de 18 anos em casa, no dia e na hora da visita, para acompanhar os técnicos da assistência social”, reforçou a secretária de Integração, Eerizania Freitas, responsável pela coordenação do programa.

A etapa das visitas segue até o dia 4 de março e, com o encerramento dela, o cronograma segue para a próxima fase, que é o sorteio dos lotes e a entrega do termo de posse para os candidatos que comprovaram a veracidade da documentação durante a visitação.

Em casos de dúvidas, os interessados podem fazer contato pelos telefones (62) 3902-1387 e (62) 3902-1046, pelo e-mail: meulotemh@anapolis.go.gov.br ou nas unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de sua região. O link do programa é https://meuloteminhahistoria.anapolis.go.gov.br/.