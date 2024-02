Diego Antonio dos Santos, gerente geral e comercial, ao lado do diretor Leonardo de Miranda: “Contratos diferenciados para ganhar mercado”

Publicado: 04.02.2024

Uma empresa de consórcios atuante em Anápolis surpreendeu os clientes ao anunciar condições inusitadas. De acordo com os termos de uma das modalidades de contrato, é possível pagar meia parcela até a contemplação, sem dar entrada e sem juros. Além disso, não é feita avaliação de CPF no momento da adesão, o que facilita o acesso ao crédito. A empresa oferece cartas de crédito de R$ 20 mil a R$ 8 milhões, para quem quer realizar o sonho da casa própria, comprar o primeiro carro, uma embarcação, uma placa solar ou um maquinário agrícola.

O crédito também pode beneficiar quem quer fazer um investimento rentável e seguro, podendo reverter o lucro do valor do crédito em dinheiro, ou deixando-o em rendimento em um fundo imobiliário a 1% do CDI, ou ainda fazendo disso uma aposentadoria a partir de renda passiva com alavancagem patrimonial. O anúncio foi feito durante a 13ª Convenção Nacional da HS Consórcios que reuniu os 120 melhores escritórios de todo o Brasil, entre os dias 26 e 28 de janeiro, na cidade de Bento Gonçalves (RS).

Presença em Anápolis

Em Anápolis, a HS Consórcios está presente há quatro anos, em parceria com a Veracruz Corretora de Seguros e Consórcios, que está na cidade há 17 anos. A Veracruz faz parte do grupo GOIÁS FORTE, que foi o campeão da região na Convenção Nacional da HS Consórcios, ficando em 1º lugar regional e 6º lugar nacional, com 240 milhões de reais vendidos em 2023, sendo 43 milhões entregues pela Veracruz.

Segundo Diego Antonio dos Santos, Gerente Geral da HS Consórcios em Anápolis, a empresa tem como meta dobrar esses números em 2024, focando principalmente no investidor que pretende fazer alavancagem patrimonial, aumento de patrimônio e aquisição de imóveis, direcionando tanto para o território nacional quanto para o internacional. “A Veracruz já é referência para esse nicho de brasileiros que moram fora do país, tendo clientes em mais de 10 países da Europa, EUA e Japão”, reforça Leonardo de Miranda Almeida, que também é o dono da corretora e o atual presidente do Rotary Clube de Anápolis.