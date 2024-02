Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França está com inscrições abertas para processo seletivo para Corpo Cênico (Fotos: Cinthia Oliveira)

Publicado: 06.02.2024

A Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França está com inscrições abertas para o processo seletivo do Corpo Cênico, modalidade presencial. São 20 vagas. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site oficial do processo seletivo, efg.org.br/editais, até 15 de fevereiro.

Os cursos oferecidos visam aprimorar as habilidades de indivíduos interessados nas artes cênicas, sendo direcionados a participantes com idades entre 18 e 35 anos.

PROCESSO SELETIVO

Os candidatos passam por testes e entrevistas como parte do processo de seleção. Eles participam de uma aula prática e criam uma cena teatral, sendo avaliados nos quesitos expressividade, interação, construção de personagem e movimentos corporais.

Depois, os candidatos compartilham suas experiências e motivações em uma entrevista, além de discutirem disponibilidade para estudos e apresentações.

Os testes de nível e entrevistas serão realizados nos dias 22 e 23 de fevereiro, na sede provisória da unidade de ensino técnico em artes do governo estadual, na Rua 18, n. 81, Setor Central, em Goiânia.

O resultado final será divulgado no dia 29 de fevereiro. As matrículas dos aprovados poderão ser realizadas presencialmente do dia 1º ao dia 04 de março.

NAHS

O edital (013/2024) traz também as vagas dos Núcleos de Altas Habilidades (NAHs), destinadas a alunos avançados, que serão definidos durante as audições presenciais.

A Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França é uma unidade do Governo de Goiás, ligada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti). Desde 2021 é gerida pela Universidade Federal de Goiás, por meio do Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia (Cett/UFG), via convênio.

Editado por Hosana Alves via Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação – Governo de Goiás