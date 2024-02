Cora vai se somar ao Hospital Estadual do Centro Norte (HCN), em Uruaçu, e ao Hospital Estadual São Marcos, de Itumbiara, como unidades da gestão estadual que possuem serviço de Atenção Oncológica (Fotos: SES)

Publicado: 06.02.2024

A construção do Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (Cora) é um exemplo da preocupação do governo estadual com a assistência oncológica. Inspirado no Hospital de Amor de Barretos, o Cora será referência para todo Brasil, com oferta de tratamento para crianças e adultos, além de exames para diagnóstico.

Serão 148 leitos adultos e pediátricos e mais de 427 milhões investidos pelo Tesouro Estadual. Lançado em fevereiro de 2023, o hospital já tem mais de 40% das obras concluídas.

A nova unidade vai se somar ao Hospital Estadual do Centro Norte (HCN), em Uruaçu, e ao Hospital Estadual São Marcos, de Itumbiara, como unidades da gestão estadual que possuem serviço de Atenção Oncológica.

O investimento na rede de atendimento, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), tem objetivo de melhorar o acesso à prevenção e tratamento da doença. Neste domingo (04/02), foi celebrado o Dia Mundial de Combate ao Câncer.

CASOS DE CÂNCER EM GOIÁS EM 2023

Em 2023, Goiás registrou 14.389 casos de internação por câncer, destes 2.012 casos de mulheres com câncer de mama e 873 mulheres foram diagnosticadas com câncer de colo de útero. Neste mesmo período foram 1.869 casos de câncer de pele no estado, seguido de 1.473 de cólon, 1.190 de próstata e 1.135 de estômago, em ambos os sexos.

TESTE GENÉTICO

Recentemente, a SES também anunciou que, em parceria com a UFG, permitirá a realização de sequenciamentos genéticos para detecção precoce das mutações que causam câncer de mama e/ou ovário pelo SUS.

O cronograma do projeto prevê que o atendimento inicie pela Policlínica de Quirinópolis, na Macrorregião Sudoeste, atendendo pacientes das Macroregiões de Saúde Sudoeste I e Sudoeste II. Posteriormente, o teste genético deve chegar a todas as mulheres e seus familiares, que atendam aos requisitos, com predisposição para estes tipos de câncer.

O trabalho promove a conexão entre a atenção primária e atenção especializada (ambulatorial e hospitalar), aprimorando a jornada de atenção integral à saúde da mulher por meio de compartilhamento do cuidado e amplia a Rede de Biópsia por meio de Punção por Agulha Grossa.

Todo este processo será realizado de maneira criteriosa, por isso serão realizadas capacitações para os profissionais médicos, enfermeiras e áreas administrativas das Policlínicas Estaduais, bem como de médicos, enfermeiros e agentes comunitários de saúde da Atenção Primária (UBS).

“Em caso positivo para o câncer, a paciente fará o chamamento dos familiares, que poderão realizar o teste de sequenciamento genético de forma gratuita, a partir de uma amostra de sangue, para descobrirem se também têm a predisposição para a doença”, frisou o secretário Rasível dos Reis.

O exame analisa todas os genes BRCA 1 e 2, permitindo a identificação de mutações que podem causar câncer de mama e ovário. Ele pode ser feito a partir de uma simples amostra de sangue ou do DNA. Com o diagnóstico, é possível estabelecer uma rotina personalizada de rastreio de câncer, com maiores chances de cura e mais qualidade de vida para o paciente.

