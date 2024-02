Equipe da Ouvidoria Setorial da AGR estará até o próximo sábado (10/02) em Campinaçu, Colinas do Sul, Niquelândia, Goianésia, Barro Alto e Santa Rita do Novo Destino para dialogar com representantes de concessionárias, prefeitos (as) e população local (Foto: AGR)

Publicado: 07.02.2024

A Agência Goiana de Regulação (AGR) inicia mais uma da Ouvidoria Itinerante de 2024, desta vez, dirigida às regiões Centro-Oeste e Norte goiano. A ação visa averiguar as condições da prestação de serviços públicos, como energia, saneamento básico e transporte intermunicipal de passageiros, entre outros.

Uma equipe da Ouvidoria Setorial da AGR estará até o próximo sábado (10/02) nas cidades de Campinaçu, Colinas do Sul, Niquelândia, Goianésia, Barro Alto e Santa Rita do Novo Destino para dialogar com representantes de concessionárias, prefeitos(a) e com a população local.

A ação, que teve início na última segunda-feira (05/02), é a segunda edição do programa Ouvidoria Itinerante da AGR neste ano, realizada no âmbito do Goiás Alerta e Solidário, do Governo de Goiás.

Entre as atividades programadas, a equipe visitará as prefeituras, os escritórios da Equatorial e da Saneago, em que as autoridades e representantes das concessionárias poderão indicar as principais demandas dos municípios.

Além disso, os colaboradores da AGR estarão nas unidades do Vapt-Vupt e nos terminais rodoviários de passageiros, onde a população poderá registrar sugestões e reclamações sobre os serviços públicos regulados.

OUVIDORIA ITINERANTE

A primeira edição da Ouvidoria Itinerante de 2024 foi realizada no mês passado, em 11 municípios da região do Entorno do Distrito Federal. Na ocasião, o ouvidor Setorial da AGR, Francisco Vieira de Macedo, ressaltou a importância das visitas aos municípios, o que aproxima cada vez mais a agência da população, para compreender as demandas locais.

A ouvidoria da AGR atende de segunda a sexta, das 08 às 12 horas, e das 13 às 18 horas, presencialmente. Das 07 às 18 horas a agência atende via Call Center. Usuários de serviços públicos podem dar sugestões ou fazer reclamações a respeito dos serviços prestados pelos números: 0800 704 3200 para saneamento básico e transporte, e 0800 727 0167 para energia elétrica. O site da AGR é o www.agr.go.gov.br. O WhatsApp é o 62 98480 7353; e o e-mail é ouvidoria@agr.go.gov.br.

Editado por Hosana Alves via Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos (AGR) – Governo de Goiás