Oito avaliadores serão selecionados para o Fica 2024 (Fotos: Secult-GO)

Publicado: 09.02.2024

Começaram nesta quinta-feira (08/02) as inscrições para seleção de membros das comissões de avaliação de filmes das mostras competitivas do 25º Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica 2024).

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 20 de fevereiro, exclusivamente pelo site do festival: https://fica.go.gov.br.

Serão selecionados cinco avaliadores para a Mostra Competitiva Internacional Washington Novaes e três para as Mostras do Cinema Goiano e dos Becos da Minha Terra de Filmes Vilaboenses.

A avaliação dos profissionais será feita com base na experiência na área de cinema e de produção audiovisual. A publicação do resultado do edital está prevista para o dia 4 de março, no site: https://fica.go.gov.br.

FICA 2024

O festival será realizado de 11 a 16 de junho, na cidade de Goiás, e é promovido pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), com correalização da Universidade Federal de Goiás (UFG), por meio da Fundação Rádio e Televisão Educativa (RTVE).

A 25º edição do Fica terá uma programação com mostras competitivas, debates, shows, atividades de cunho ambiental, além de atrações culturais. Ao longo de sua história, o Fica tem se consolidado como uma das principais referências do cinema ambiental no Brasil e no mundo.

Editado por Hosana Alves via Secretaria da Cultura – Governo de Goiás