Publicado: 09.02.2024

A Ypê, empresa 100% brasileira e uma das maiores fabricantes de produtos de higiene e limpeza do país, celebra neste sábado (10), 12 anos de atuação no município de Anápolis, localizado a 60km da capital do Estado. Com uma área total de mais de 50 mil m2 (o equivalente a seis campos de futebol) e cerca de 300 colaboradores diretos, a unidade é responsável pela fabricação de importantes itens do portfólio da marca, como lava-louças, amaciante e água sanitária. “Estamos situados em um polo industrial, onde somos reconhecidos pelo ambiente acolhedor, desafiador e repleto de oportunidades. Ao longo desses 12 anos, seguimos atuando ativamente no desenvolvimento dos nossos colaboradores anapolinos e impulsionando a economia local, a partir da geração de emprego e renda na região”, diz Sandro Luiz Lepek, diretor Industrial da Ypê.

Com um histórico de investimentos em iniciativas que impactam positivamente à preservação e o uso racional dos recursos hídricos no país, a Ypê conta com uma biotecnologia de jardins filtrantes em Anápolis, uma iniciativa inovadora destinada ao tratamento de efluentes industriais, domésticos e reuso da água. “O nosso sistema possui quatro etapas de tratamento que incluem jardins com filtros verticais e horizontais, um filtro de areia e uma lagoa que fazem a limpeza da água por meio das próprias plantas, sem a necessidade de qualquer produto químico. Por fim, reutilizamos a água tratada em bacias sanitárias e irrigação das áreas verdes da própria fábrica.”, explicou Lepek, adiantando que a unidade também possui telhados projetados para captação e armazenamento da água da chuva.

Além de Anápolis, a Ypê conta com uma unidade fabril em Goiânia. Juntos, os dois complexos industriais da marca são responsáveis por abastecer 11 estados do país, entre eles, Ceará, Maranhão, Pará, Distrito Federal e Amazonas.

