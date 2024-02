Secult promove atrações culturais e musicais no fim de semana de Carnaval (Foto: Secult)

Publicado: 10.02.2024

Os espaços culturais do Estado gerenciados pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult Goiás), como museus e galerias, estarão abertos no fim de semana do Carnaval, com exceção das bibliotecas e outras unidades. Já na segunda e terça-feira de Carnaval (12/02 e 13/02), todas os espaços culturais estarão fechados, retornando às atividades na quarta-feira de Cinzas (14/02), às 14h.

As atrações ao público incluem o CarnaMetal, nos dias 10 e 11 de fevereiro, às 15 horas, no Centro Cultural Martim Cererê. O evento contará com shows de bandas goianas e de Brasília, dando um toque de Heavy Metal para o Carnaval. Os ingressos devem ser adquiridos com antecedência na bilheteria do espaço.

O Museu Pedro Ludovico também estará com atendimento, sendo uma opção para os que pretendem conhecer a história goiana.

Na Vila Cultural Cora Coralina, os atrativos são duas exposições em cartaz: “Bancos indígenas do Brasil – Grafismos” e “Pé de pau em mato verde”, com visitação no sábado (10/02), das 09 às 17 horas. No domingo, segunda e terça-feira (11, 12 e 13/02), a unidade estará fechada, retornando na quarta-feira, a partir das 14 horas.

Pelo interior, na cidade de Goiás, o Palácio Conde dos Arcos funcionará de sábado (10/02) à terça (13/02), fechando apenas na quarta-feira (14/02), e retornando às atividades na quinta-feira (15/02).

SERVIÇO

Goiânia

Museu Pedro Ludovico

Aberto nos dias 10 e 11/02 das 09h às 12h, e das 13h às 17h.

Fechado: 12/02 e 13/02.

Retorno dia 14/02 – das 14 às 17h.

Vila Cultural Cora Coralina

Aberto no dia 10/02 – das 08h às 17h.

Fechado nos dias 11, 12, 13 e 14/02.

Martim Cererê

CarnaMetal: 10 e 11/02 – a partir das 15h / Ingressos na bilheteria

Fechado nos dias 12, 13 e 14/02.

Cidade de Goiás

Palácio Conde dos Arcos

Aberto 10/02 – das 08h às 17h;

11/02 – das 08h às 13h;

12 e 13/02 das 08h às 17h.

Fechado: 14/02

Editado por Kattia Barreto via Secretaria da Cultura – Governo de Goiás