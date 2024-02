Torneio internacional de Beach Tennis volta a ser disputado entre os dias 2 e 7 de julho

Publicado: 11.02.2024

Fotos: disputas do ano passado / Crédito: Marcos Luciani

Depois do sucesso da primeira edição no ano passado como o primeiro e histórico evento internacional de Beach Tennis de Goiás, a segunda edição do Marina rio Club Open está de volta ao calendário e acontece entre os dias 2 e 7 de julho, sendo novamente realizado no Marina Rio Club, em Itumbiara (GO). A competição conta com a parceira da Prefeitura de Itumbiara e da Câmara Municipal do município.

Serão ao todo três torneios, sendo dois BT 10 sem premiação, mas com pontos no ranking mundial da Federação Internacional de Tênis nos dias 2 e 3. Entre os dias 4 e 7 é realizado o qualifying e a chave principal do torneio BT 200 com premiação de US$ 15 mil (R$ 75 mil) com mais de 200 pontos no ranking. O evento terá transmissão do canal PlayBT no Youtube.

“Evento desse porte um BT 200 só vem a engrandecer o esporte no estado. Estou na diretoria há quase três anos e na temporada passada foi uma vitória conseguirmos trazer a competição para cá. É um torneio que não é barato e exige muita responsabilidade e muita gente envolvida. Goiás precisava de um torneio desse porte para o pessoal conhecer o Beach Tennis e ver o quão grandioso é o esporte. Cada dia que passa criam-se mais adeptos, mais famílias com pai, mãe, filho, sobrinho praticando o esporte. Goiás está no caminho para ser grande para o esporte. Estamos muito felizes por fazer acontecer esse evento e vamos buscar mais torneios profissionais e juvenis. Agradeço o apoio do presidente da FGT, Alexandre da Cunha, que dá todo o suporte” disse Gustavo Minelli, diretor de Beach Tennis da Federação Goiana de Tênis.

“A cidade de Itumbiara abraçou o evento e mostrou como o Beach Tennis é forte na região. Estou muito feliz em estar novamente à frente deste evento que marcou o calendário do Circuito Mundial em 2023 pelo sucesso em sua realização e pela inovação em trazer duas etapas de BT10 junto ao evento principal, fato inédito no Brasil e que passou a ser utilizado em diversos torneios. O público presente e os atletas profissionais podem esperar um evento ainda melhor para este ano, estamos trabalhando com muita dedicação para superar todas as expectativas criadas após a excelente repercussão da primeira edição realizada no estado de Goiás”. declarou Ricardo Aloise, da Dizplay Eventos, um dos organizadores da competição.

O evento terá inscrições sendo abertas em breve para o profissional e o torneio amador de Duplas Masculina, Feminina, Mista, Juvenis e Masters. Os ingressos para a quadra central já estão à venda pelo link https://dizplay.com.br/marinaopen/ingressos.cfm . A entrada nas demais quadras é gratuita.

O Marina Rio Club Open conta com a parceria da Prefeitura de Itumbiara, da Câmara Municipal da cidade e é uma realização da Dizplay Eventos. O torneio tem a chancela da Federação Internacional de Tênis, da Confederação Brasileira de Tênis e da Federação Goiana de Tênis.

Mais detalhes com Fabrizio Gallas – +55 21 990230660