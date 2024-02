Entre os dias 19 e 26 de fevereiro serão percorridos os bairros com a maior incidência de casos de dengue

Publicado: 12.02.2024

Foto: PMA

Mais uma ação coordenada pela Prefeitura, por meio da campanha “Anápolis contra a Dengue”, reforçará o combate ao Aedes aegypti no município. Um total de 140 agentes de endemias e 20 soldados da Base Aérea de Anápolis realizarão uma grande mobilização entre os dias 19 e 26 de fevereiro. Nesse período serão percorridos os bairros com a maior incidência de casos de dengue com o intuito de levar informações sobre os cuidados que todos devem ter para evitar a proliferação do mosquito.

“Solicitamos que a população receba bem os nossos agentes, todos vão estar uniformizados. Nesses dias estejam atentos, abram as suas portas para que os eles possam verificar se tem algum foco do Aedes aegypti que possa ser eliminado e que vocês recebam as orientações básicas de como evitar essa grande proliferação do Aedes na nossa cidade”, afirma a gerente de Endemias, Patrícia Godói.

Os locais que receberão a visita são os seguintes: grande Vila Jaiara, Las Palmas, Anexo do Itamaraty, Bandeiras, Progresso, Village, Conjunto Mirage, Harmonia, Setor Central, Jardim Nações Unidas, Jardim Santana, Jardim Goiano, Jardim Suíço, Frei Eustáquio, Santa Maria, Parque das Nações, Jundiaí, Vila Santa Maria do Nazaré, Bairro de Lourdes, Parque Brasília, Vila Sul, Parque Residencial Ander, Jardim Palmares e Residencial Flamboyant.

Nesta quinta-feira, 8, durante todo o dia, foi realizada a primeira ação coletiva da campanha de enfrentamento ao mosquito. A cidade foi dividida em 10 equipes, somando mais de 600 servidores da Prefeitura, exceto aqueles que trabalham em serviços essenciais – a exemplo de unidades de saúde e educação, entre outros, – que atuaram na conscientização da população e identificação de possíveis focos.

Nesse primeiro dia da ação semanal de combate à dengue, foram visitadas centenas de residências, recolhidos lixos e realizadas inúmeras roçagens. Além de entregar panfletos, os servidores conversaram com os moradores, observando as casas e lotes baldios para identificar qualquer recipiente que pudesse se tornar foco de dengue.

A coordenadora de Vigilância Epidemiológica, Mirlene Garcia, reforçou que as medidas estabelecidas vão além da parte educativa e inclui diversos fatores para a execução do planejamento de combate à dengue. “A cooperação da comunidade é crucial para o sucesso dessas medidas, contribuindo assim para a construção de um ambiente mais seguro”, destacou.

Cronograma

19 e 20 de fevereiro: Jaiara Leste, Jaiara Oeste, Las Palmas, Anexo Itamaraty, Bandeiras, Jardim Progresso, Jardim Village, Conjunto Mirage, Vila Harmonia

21 e 22 de fevereiro: Conjunto IAPC, Setor Central, Jardim Nações Unidas, Jardim Santana, Jardim Goiano, Jardim Suíço, Frei Eustáquio, Santa Maria, Parque das Nações

23 de fevereiro: Jundiaí, Vila Santa Maria de Nazaré

26 de fevereiro: Bairro de Lourdes, Parque Brasília I e II etapas, Vila Sul, Parque Residencial Ander, Jardim Palmares, Residencial Flamboyant