Ex-jogador de futebol, que também era comerciante, tinha 81 anos e sofreu falência múltipla dos órgãos

Publicado: 13.02.2024

José Brandino Filho, o Zezito, faleceu nesta terça-feira (13), aos 81 anos, em Anápolis, Goiás. Ele estava internado no Hospital de Urgências de Anápolis, onde deu entrada no final da noite anterior, após passar mal em casa. A causa da morte foi falência múltipla dos órgãos.

Zezito foi herói do Galo da Comarca em 1965

José Brandino foi um dos protagonistas da histórica conquista do Campeonato Goiano de 1965 pelo Anápolis Futebol Clube, o Galo da Comarca. Na época, ele era atacante e formava o trio ofensivo com Dida e Nelson Parrila. Ele também participou da Taça Brasil de 1966, sendo o primeiro clube do interior de Goiás a disputar essa competição.

Zezito deixou o futebol e se dedicou ao comércio

Após encerrar a carreira de jogador de futebol, José Brandino se tornou comerciante e trabalhou em vários frigoríficos, como o Bordon, na Vila Fabril. Ele era muito quieto e gostava de ficar em casa com a família. Deixa sete filhos, entre eles Márcio Brandino, com quem morava no bairro São Carlos, e Marcelo Pereira Guimarães, que deu o depoimento sobre o pai. “Ele era alegre, conservador e amava futebol. Era torcedor do Fluminense e do Anápolis. Ele sempre nos contava as histórias do tempo em que jogava e do título de 1965. Era um ídolo para nós e para a cidade”, disse ele.

José Brandino receberá homenagens do Anápolis e da Federação Goiana de Futebol

O Anápolis Futebol Clube divulgou uma nota de pesar pela morte de Zezito e informou que fará uma homenagem ao ex-jogador no próximo jogo do time, contra o Iporá-GO, pelo Campeonato Goiano. O clube também solicitou um minuto de silêncio em todos os jogos da rodada.

A Federação Goiana de Futebol também manifestou seu pesar e reconheceu a importância de Brandino para a história do futebol goiano. O presidente da entidade, Ronei de Freitas, disse que o jogador foi um dos grandes nomes do esporte no estado e que sua trajetória será sempre lembrada.

O velório acontecerá no velório São Sebastião apartir das 13h sepultamento será as16h45 no cemitério São Miguel.