Participantes do projeto Entrelinhas: oportunidade de aprendizado, prática esportiva e formação acadêmica (Foto: UEG)

Publicado: 15.02.2024

Muitas meninas e mulheres sonham em jogar futebol, mas enfrentam dificuldades de acesso, infraestrutura e estigmas. Para mudar essa realidade, a Unidade Universitária de Goiânia – Eseffego, da Universidade Estadual de Goiás (UEG), desenvolve o projeto de extensão Entrelinhas, oferecendo aulas gratuitas de futsal feminino para a comunidade goianiense.

A iniciativa beneficia não apenas as atletas, mas também universitários, que encontram ali uma oportunidade de exercitar a docência.

A coordenadora do Entrelinhas, professora Nívea Menezes, lembra que a ideia inicial era trabalhar apenas com estudantes de Educação Física e da rede pública de ensino, mas o projeto acabou se abrindo à comunidade em geral “para dar acesso à prática do futsal às mulheres em um espaço público e de qualidade, com aulas que independem das experiências delas com a modalidade”.

“Nosso projeto não se configura como treinamento ‘ao pé da letra’, pois ensinamos os fundamentos técnicos, táticos e regras da modalidade, sem a preocupação com resultados, mas sim em promover o acesso a estes conhecimentos”, explica ela.

As aulas são ministradas por alunos do curso de Educação Física da Eseffego, sob orientação da coordenadora. No Entrelinhas, eles participam do processo de ensino-aprendizagem, garantindo uma experiência importante para a sua formação profissional.

“Penso que a universidade pública, ao garantir projetos dessa natureza, revela uma preocupação relevante com nosso passado recente, pois modalidades como o futsal e outras práticas esportivas que sempre tiveram presença garantida pelo público masculino, agora têm a chance de fomentar o ensino desses esportes para o público feminino”, salienta Nivea Menezes.

PROJETO ENTRELINHAS

O Entrelinhas está em andamento desde 2015 e vem sendo reeditado desde então a partir de demandas e necessidades emergentes.

“Pretendemos continuar com o Entrelinhas e trazer um número cada vez maior de alunas da rede pública de Goiânia para o nosso convívio, proporcionando cada vez mais um espaço de qualidade e de condições dignas para o aprendizado do futsal”, revela a coordenadora.

Em 2023, as aulas ocorreram às segundas e quintas-feiras no período noturno. Os horários para as turmas de 2024 ainda estão sendo definidos. Para saber mais sobre o Entrelinhas, acesse o perfil do projeto no Instagram.

