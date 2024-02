De um total de 53 mil lâmpadas de iluminação pública da cidade, 75% já utilizam da nova tecnologia

Publicado: 16.02.2024

A cidade de Anápolis passará a ser iluminada apenas com lâmpadas de LED até o final de 2024, que geram uma economia de 30% em relação às lâmpadas de sódio e de mercúrio. Praticamente todos os distritos já têm a nova tecnologia, que possui maior vida útil em relação às demais. De acordo com a Secretaria de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, de um total de 53.533 lâmpadas da iluminação pública em Anápolis, 75,44% já são de LED.

“É importante relatar que houve todo um planejamento de instalação do LED na cidade. Fizemos uma pesquisa das regiões que tinham mais problemas com relação à manutenção, como também, fizemos um levantamento com a Força Tática e Polícia Militar de quais eram os locais com maior incidência de criminalidade”, ressaltou o diretor de Fiscalização de Obras de Infraestrutura, Albenzio Vento.

O diretor explicou que já foi realizada manutenção em postes que não suportam a troca. As lâmpadas de sódio ainda estão presentes em bairros como Andracel Center, Anexo Bom Sucesso, Batista, Calixtolândia, Chácara de Recreio Mansões do Planalto, Vila União, Vila Verde, Daia, Jardim América, Jardim Ana Paula.

A troca da iluminação de sódio por LED começou pelo Recanto do Sol, em 2018. Atualmente, a tecnologia responde pela luz de três a cada quatro postes no município. “Entendemos a iluminação pública como uma questão de segurança pública, já que a lâmpada de LED possui maior luminosidade comparada com a lâmpada comum. Ela também tem menor consumo de energia, sem contar que esse material possui garantia de até cinco anos”, disse Albenzio Vento.

As lâmpadas de LED possuem maior vida útil em relação à iluminação fluorescente ou incandescente. Enquanto a luz incandescente dura em torno de mil horas e a fluorescente por volta de 10 mil, o LED é capaz de funcionar por até 50 mil horas, reduzindo custos com eventuais trocas de lâmpadas.