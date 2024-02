Indicado para imunizações contra vírus causadores das infecções respiratórias agudas em crianças, Palivizumabe passa a ser distribuído pelo Governo de Goiás (Foto: SES-GO)

Publicado: 20.02.2024

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), dá início à distribuição do medicamento imunobiológico Palivizumabe, para imunizações contra o vírus sincicial respiratório (VSR), um dos principais agentes causadores das infecções respiratórias agudas no primeiro ano de vida.

O VSR é responsável por até 75% das bronquiolites e 40% das pneumonias nos períodos de sazonalidade em Goiás, que vai de março a julho.

As crianças que necessitam do Palivizumabe são aquelas prematuras nascidas com idade gestacional de até 28 semanas e 6 dias, idade inferior a 1 ano e com idade inferior a 2 anos, com doença pulmonar crônica da prematuridade, displasia broncopulmonar ou doença cardíaca congênita com repercussão hemodinâmica demonstrada.

Para crianças nessas condições que já disponham de encaminhamento do médico pediatra, os pais ou responsáveis podem entrar em contato com um dos locais (veja lista abaixo) para ter acesso à imunização.

Eles devem levar: certidão de nascimento, caderneta de saúde da criança, relatório e receita médica, exames comprobatórios (nos casos de crianças com cardiopatia e doenças respiratórias) e comprovante de endereço.

ONDE BUSCAR O MEDICAMENTO

Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais do Hospital Estadual da Mulher (Crie/Hemu)

Endereço: Avenida R-7, s/n, Setor Oeste, Goiânia.

Telefone: (62) 3956-2981.

E-mail: crie.hemu@igh.org.br

Gerência de Assistência Farmacêutica de Goiânia

Endereço: Paço Municipal, Avenida do Cerrado, n° 999, bloco D, 1º andar, Parque Lozandes, Goiânia.

Telefone: (62) 3524-1502 / 1798.

E-mail: dvaf.smsgoiania@gmail.com

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC/UFG)

Endereço: Rua 235, qd. 68, lote-área, nº 285, Setor Leste Universitário, Goiânia.

Telefone: (62) 3269-8397.

E-mail: palivizumabehcufg@hotmail.com

Secretaria Municipal de Saúde de Rio Verde/Núcleo de Vigilância Epidemiológica

Endereço: Avenida 5 de Agosto, esquina com a Avenida Beija-Flor, Bairro Monte Sião, Rio Verde.

Telefone: (64) 3620-2164 / 2094.

E-mail: rioverdenve.vacina@rioverde.go.gov.br

Secretaria Municipal de Saúde de Senador Canedo/Assistência Farmacêutica

Endereço: Rua BV 01, quadra APM, Residencial Boa Vista, Senador Canedo.

Telefone: (62) 3275-3038.

E-mail: abastecimento.senadorcanedo@outlook.com

Secretaria Municipal de Saúde de Anápolis/Gerência de Vigilância Epidemiológica/Centro de Referência do Palivizumabe

Endereço: Avenida Sebastião Pedro Junqueira, qd 24, lt.33, Bairro Vila Industrial. Anápolis-GO

Telefone: (62) 3902-2493.

E-mail: palivizumabe@anapolis.go.gov.br

Editado por Hosana Alves via Secretaria da Saúde – Governo de Goiás