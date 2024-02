Em parceria com o Instituto Cultural e Educacional Bariani Ortencio, Seduc lança o VIII Concurso Literário de Redação Bariani Ortencio (Foto: Seduc)

Publicado: 20.02.2024

A Secretaria da Educação de Goiás (Seduc/GO), em parceria com o Instituto Cultural e Educacional Bariani Ortencio, lança o VIII Concurso Literário de Redação Bariani Ortencio nesta quarta-feira (21/02), às 17 horas. Na oportunidade, também será divulgada a quarta edição do Concurso Cênico-Literário.

A partir do dia 22 de fevereiro, unidades escolares poderão se inscrever nos concursos.

Desenvolvidos pela Superintendência de Desporto Educacional, Arte e Educação/Gerência de Arte e Educação e pelo Centro de Estudos e Pesquisa Ciranda da Arte, os concursos têm o intuito de incentivar os estudantes do ensino fundamental e médio das escolas públicas estaduais a desenvolverem o interesse pela leitura e escrita, além de estimular suas potencialidades artísticas.

CONCURSOS

O VIII Concurso Literário de Redação Bariani Ortencio busca inspirar os estudantes a desenvolverem produções textuais e explorarem a riqueza cultural por meio das narrativas escritas, visuais e orais.

Já com a temática ‘Povos Indígenas no Cerrado’, nesta edição, o IV Concurso Cênico-Literário: Reconhecendo Nossas Goianidades visa incentivar a pesquisa, o conhecimento e o reconhecimento das culturas indígenas que contribuem para a riqueza sociocultural do Estado.

O lançamento dos dois concursos será realizado por meio de uma live e contará com a presença da secretária de Estado da Educação, Fátima Gavioli, autoridades convidadas e as comunidades escolares interessadas. A live será transmitida no Youtube, pelo canal da Webzine Ciranda da Arte.

Editado por Kattia Barreto via Secretaria da Educação – Governo de Goiás