Público que já recebeu o imunizante ainda é reduzido de acordo com expectativa da Secretaria de Saúde

Publicado: 23.02.2024

A vacina contra a dengue pode ser encontrada em todas as unidades de saúde de Anápolis. Essa é mais uma ferramenta de combate à doença disponibilizada desde o dia 16 de fevereiro. O município recebeu 10.359 doses do Ministério da Saúde e até o momento foram aplicadas 659, representando uma cobertura de apenas 0,5% do público-alvo, que são crianças de 10 e 11 anos.

A coordenadora de Vigilância Epidemiológica, Mirlene Garcia, ressalta que é de extrema importância que pais e responsáveis se conscientizem sobre os benefícios da imunização. “A vacinação contra a dengue reduz o risco de infecção sintomática, hospitalizações e da morbimortalidade pela doença e chega como importante aliado no combate ao vírus”. É importante lembrar que a criança deve portar o cartão de vacinação e o documento de identificação.

O imunizante é feito a partir do vírus da dengue atenuado. Isso significa que ela usa o microrganismo vivo, mas bem enfraquecido a ponto de não poder causar a doença. Para completar o esquema vacinal, é preciso aplicar duas doses da vacina, com intervalo de três meses entre elas. “A eficácia geral é de 80,2% a partir de 30 dias do esquema de duas doses, enquanto a eficácia contra as formas que requerem hospitalização é de 90,4%”, disse Mirlene.

Para pais que trabalham, é possível vacinar seus filhos em oito unidades de horário estendido, que aplicam o imunizante até às 21h de segunda a sexta-feira. Para aqueles que tem maior flexibilidade de horário, a vacina também é oferecida em 13 unidades das 7h30 às 16h. Também foram montados postos volantes em oito unidades que não possuem sala de vacina, com atendimento a partir das 9h. Em outros postinhos, a vacinação acontece em dias específicos da semana.

A vacina da dengue, a Qdenga, primeiro imunizante contra a dengue, protege as pessoas da ação de quatro sorotipos do vírus: DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4. Porém, a coordenadora ressalta que o imunizante é contraindicado para pessoas com alergia grave a algum dos componentes da vacina, gestantes, mulheres em fase de amamentação, pessoas com imunodeficiência e pacientes com HIV.

Vale destacar que, mesmo com a chegada do imunizante, a participação da população na vacinação continua sendo crucial, pois a prevenção é a chave para acabar com os impactos da dengue. Os esforços contínuos, como a eliminação de criadouros do mosquito e a adesão à campanha de conscientização, seguem sendo implementados para complementar a estratégia de controle da doença.

Confira os locais e horários para a vacinação contra a dengue:

Postos fixos

De segunda a sexta-feira (das 7h30 às 16h)

Adriana Parque

Bandeiras

Calixtolândia

Calixtópolis

Jardim Suíço

JK

João Luiz de Oliveira

Munir Calixto

São Carlos

São Lourenço

Arco-Íris

Parque dos Pirineus

Vivian Parque

Segunda a sexta-feira (das 7h30 às 21h)

Anexo Itamaraty

Bairro de Lourdes

Filostro Machado

Parque Iracema

Recanto do Sol

São José

Ilion Fleury (Osego)

Vila União

Postos volantes diários – a partir das 9h

Abadia Lopes da Fonseca

Arco Verde

Jardim Guanabara

Santa Maria de Nazareth

Santo Antônio

Tropical

Vila Formosa

Vila Norte

Semanalmente — a partir das 9h

Segunda-feira

Alexandrina

Vila esperança

Santa Isabel

Terça-feira

Dom Manoel

Maracananzinho

1ª terça do mês — Interlândia e Souzãnia

3ª terça do mês — Goialândia

4ª terça do mês — São Vicente e Branápolis

Quarta-feira

Vila Fabril

Alvorada

2ª quarta do mês – Joanópolis

Quinta-feira

Jardim Esperança

Jardim das Américas

Maracanã

Sexta-feira

Santos Dumont

Jardim das Oliveiras