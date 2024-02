Alunos do Basileu França participam de evento na Itália e colocam Goiás nos holofotes dos grandes eventos internacionais (Foto: Secti)

Publicado: 26.02.2024

Três estudantes de balé da Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França foram convidados para abrir o International Talent Award, no Teatro della Regina, em Cattolica, na Itália. André Marra, Antônia Manrique e Yasmin Sabag apresentaram, cada um, uma variação de repertório na abertura do evento, ocorrida nesta sexta-feira (23/02), e também vão dançar no encerramento neste domingo (25/02).

O convite ocorreu após a participação dos alunos no Prix de Lausanne, na Suíça, competição considerada o “Oscar” do balé mundial. No evento, o bailarino João Pedro dos Santos, também aluno da EFG Basileu França, conquistou o primeiro lugar, sendo o único brasileiro na final. Das cinco vagas do Brasil na competição, quatro foram ocupadas por estudantes da instituição goiana de ensino profissional em artes. O Prix de Lausanne foi realizado entre 28 de janeiro e 4 de fevereiro.

BASILEU FRANÇA

Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, José Frederico Lyra Netto reafirma o compromisso do Governo de Goiás em investir na Escola do Futuro em Artes Basileu França, enaltecendo a projeção internacional do estado no cenário artístico mundial.

“Goiás é referência no mundo e isso é uma honra e uma conquista para todos nós goianos e brasileiros. O estado agora é reconhecido internacionalmente pelo seu corpo de bailarinos, além da nossa música orquestral. E tudo isso fruto de uma escola pública e gratuita. Por determinação do governador Ronaldo Caiado, vamos continuar investindo nos talentos artísticos”, ressalta.

‌HOLOFOTES

A coordenadora de Dança da EFG Basileu França, Simone Malta, que acompanha os estudantes nos eventos internacionais, destaca a importância dessas participações para colocar Goiás nos holofotes dos grandes eventos nacionais e internacionais.

“Estar como convidado neste importante festival na Itália só reforça a importância do investimento do governo de Goiás na profissionalização de nossos artistas. Isso fez com que portas fossem abertas, não só para festivais como também para convites para galas e aberturas de festivais na Europa. Em agosto, por exemplo, iremos para a Turquia para dançar no International Bodrum Ballet Festival”, afirma.

Para este ano, já há a previsão de ao menos três competições internacionais das quais alunos da EFG Basileu França participarão. A próxima será o Youth America Grand Prix (YAGP), considerado o maior festival de balé do mundo em ofertas de bolsas de estudo para bailarinos, que acontece em abril, em Nova Iorque (EUA) – em 2023, alunos do Basileu França conquistaram dois prêmios na competição. Já em julho os estudantes participam do 41º Festival de Dança de Joinville, consolidado como o maior do mundo — no ano passado, a escola voltou com 12 prêmios.

A Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França é uma instituição da rede de ensino profissionalizante do Estado, ligada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Desde 2021, é gerida pelo Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia da Universidade Federal de Goiás (CETT/UFG).

Editado por Kattia Barreto via Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação – Governo de Goiás