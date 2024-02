Uma via de mão dupla que transforma a vida de quem quer ajudar e de quem precisa

Publicado: 26.02.2024

Criado em 2019 pela atual gestão municipal, idealizado pela primeira-dama e deputada estadual Vivian Naves, o programa Voluntários de Coração tem como objetivo fortalecer a rede de solidariedade no município de Anápolis, potencializar as habilidades pessoais e profissionais para a promoção de projetos e ações em diferentes bairros da cidade, alcançando assim as famílias em vulnerabilidade social.

“Anápolis é uma cidade solidária, onde as pessoas têm esse olhar voltado para o próximo. Então, os Voluntários vêm com esse papel de unir as pessoas que querem fazer o bem”, comenta Vivian Naves.

O programa é coordenado pela Secretaria de Integração e também visa estimular o desenvolvimento de uma sociedade participativa, uma vez que busca a consolidação de parcerias com pessoas físicas, instituições e também empresas que queiram engajar no trabalho voluntário em Anápolis.

Para a secretária de Integração, Eerizania Freitas, o programa é um diferencial na gestão municipal, no cuidado com a população mais vulnerável. “É a solidariedade que transforma vidas. O programa exerce um papel de mão dupla, que transforma a vida de quem quer ajudar e principalmente de quem precisa. Além das ações que levam à população anapolina cestas de alimentos, kits para gestantes, agasalhos e cobertores, cadeiras de rodas, o programa atua em parceria com a assistência social, levando também os serviços sociais para a comunidade”, ressalta.

Desde a sua criação, o programa Voluntários de Coração já alcançou mais de 35 mil famílias, entregando mais de 850 toneladas de alimentos e cerca de 10 mil cobertores. Durante a pandemia, 6 mil litros de álcool 70%, mais de 8 mil máscaras de proteção e cerca de 8 mil litros de água sanitária e detergente foram distribuídos para pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Como participar

Para fazer parte do programa é simples, basta se cadastrar no portal voluntariosdecoracao.anapolis.go.gov.br e preencher os dados anexando a documentação exigida. É necessário aguardar o e-mail de validação cadastral para ter certeza que o cadastro foi confirmado. Após essa etapa é preciso acessar a conta no portal e realizar a candidatura no serviço, ação ou campanha que deseja participar. A coordenação do Voluntários de Coração entrará em contato por telefone, para confirmar o horário e local da prestação do serviço voluntário.

O programa também permite que o voluntário tenha um certificado de participação. Para fazer sua emissão, no site, basta clicar em “Meu Perfil”, em seguida clique em “Minha Candidatura”, e por último clique sobre o botão “Certificado”, na linha que corresponde ao serviço voluntário.

Vale lembrar que para se candidatar em algum serviço é necessário que o cadastro seja atualizado anualmente. Caso ao clicar em “Quero me candidatar” e for mostrado mensagem de bloqueio, atualize os dados através do menu “Editar Perfil”.

Para instituições interessadas em receber os voluntários, o cadastro também pode ser realizado no site voluntariosdecoracao.anapolis.go.gov.br. Em caso de dúvidas entre em contato pelo telefone: (62) 3902-1241.