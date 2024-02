Governador Ronaldo Caiado visita novas instalações da Seduc e entrega cartões a estudantes da rede estadual de educação (Foto: André Saddi e Romullo Carvalho)

Publicado: 29.02.2024

Mais de 57 mil estudantes do 9º ano do ensino fundamental da rede pública de Goiás já podem sacar a primeira parcela do Bolsa Estudo 2024. Para marcar a ampliação do programa, que desde 2021 já atendia o ensino médio, o governador Ronaldo Caiado realizou a entrega simbólica de 280 cartões, nesta quarta-feira (28/02), em cerimônia na sede da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), em Goiânia.

Somente neste ano, o Governo de Goiás investirá R$ 361 milhões na expansão do programa.

“Minha preocupação sempre foi não deixar que uma geração toda de crianças e jovens ficasse desassistida daquilo que é obrigação do governo. Quando o dinheiro é bem aplicado, damos conta de mudar as coisas”, afirmou o governador.

Ele lembrou que a iniciativa é inédita e já virou case de sucesso. “Goiás é pioneiro e isso é algo tão maravilhoso que o governo federal acaba de copiar o nosso programa”, disse.

Todos os 64.035 alunos do 9º ano podem receber o auxílio, desde que tenham pelo menos 75% de frequência e média bimestral mínima de 6,0 nas aulas e atividades escolares. Em caso de descumprimento, o recurso é suspenso.

Dos 263.394 beneficiários do programa em fevereiro, 57.727 são do 9º ano do ensino fundamental e 205.667 do ensino médio. A ajuda de custo é bancada com recursos do Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás (Protege Goiás).

A secretária da Educação, Fátima Gavioli, explicou que a Seduc monitora o extrato dos cartões e constatou que o recurso contribui com o núcleo familiar.

“Mais de 70% das compras são para alimentação. Muitos alunos levam para casa o pãozinho da manhã, ou seja, é um dinheiro que ajuda a dar dignidade”, destacou.

A expansão para atender o 9° ano, segundo ela, incentiva os alunos a permanecerem no ambiente escolar rumo ao ensino médio. O programa também é uma forma de educação financeira. “As crianças aprendem, desde cedo, a administrar o dinheirinho delas.”

BOLSA ESTUDO

O Bolsa Estudo é dividido em 10 parcelas de R$ 111,92 e pode ser utilizado em qualquer tipo de compra, com exceção de produtos proibidos por lei a menores de idade. A estudante Márcia Ribeiro, de 13 anos, foi uma das beneficiadas.

“A gente nunca recebeu um benefício tão grande como esse. É muito bom ter um dinheiro garantido para comprar alimentos e roupas”, disse a aluna, que recebeu o cartão das mãos de Caiado.

Já Adailze Pereira atestou a importância do programa sob a perspectiva de mãe e professora da rede estadual. “É uma conquista para os alunos, e mais uma ação positiva para evitar o abandono escolar”, ressaltou ela.

“Temos que lutar por tudo que acreditamos. E nessa educação, eu acredito”, pontuou a docente do Centro Educacional em Período Integral Professora Lousinha Carvalho e mãe de dois alunos da rede.

Desde o início do programa, em 2021, o Governo de Goiás injetou mais de R$ 442,1 milhões para garantir o benefício aos estudantes. A expectativa é que, em 2025, o investimento atinja R$ 379,1 milhões e, em 2026, R$ 398 milhões. A iniciativa é um incentivo à aprendizagem e uma forma de combater a evasão escolar.

Ainda durante o evento, Caiado inaugurou novos refeitório, almoxarifado, espaço de convivência e academia para o bem-estar dos servidores lotados na sede da Seduc, no Setor Leste Universitário. Também entregou oficialmente um sistema fotovoltaico de energia que abastece toda a sede.

