Até 05/03, candidatos podem se inscrever a 923 vagas remanescentes da UEG (Foto: UEG)

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) está com inscrições abertas até o próximo dia 5 (05/03) para o edital de aproveitamento de vagas remanescentes do Vestibular 2024/1, destinadas a alunos que querem ingressar nos cursos de graduação da Universidade por meio do aproveitamento do desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O edital foi publicado nesta terça-feira (27/02) no site do Núcleo de Seleção da UEG. Para fazer a inscrição, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico. São ofertadas 923 vagas em 31 cursos de graduação, entre eles estão Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Biológicas, Engenharia Agrícola, Engenharia Civil, Farmácia, Medicina Veterinária, Química Industrial e Zootecnia.

EDITAL

Podem concorrer às vagas os candidatos que tenham concluído o ensino médio e realizado o Enem no período de 2014 a 2023. O candidato precisa ter obtido resultado igual ou superior a 500 pontos na média das notas das quatro provas objetivas e da redação, não tendo tirado zero em nenhuma delas.

A classificação dos candidatos será feita por ordem decrescente da média das quatro provas objetivas e da redação do Enem, respeitando-se o limite de vagas de cada curso, cidade e turno indicados no formulário de inscrição.

Serviço:

Assunto: Processo de Seleção para Vagas Remanescentes – Enem

Inscrições: 27/02 a 05/03

Mais informações: www.estudeconosco.ueg.br

Editado por Juliana Carnevalli via Universidade Estadual de Goiás (UEG) – Governo de Goiás