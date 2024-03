Publicado: 01.03.2024

Iniciado em 2017, o programa de Emprego Apoiado da APAE Anápolis tem como objetivo a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, garantindo-lhe igualdade de oportunidades e, atualmente mantém parceria com 5 empresas que promovem a inclusão no mercado de trabalho. Aproximadamente 70 alunos participam das oficinas da Escola Maria Montessori e outros 39 já foram encaminhados para o mercado de trabalho para atuarem em diversas empresas.

Em 2023 o projeto foi reformulado e a parceria com a farmacêutica será a primeira a ser implementada nos novos moldes, que prevê o apoio da Apae Anápolis para: seleção e indicação dos alunos, apoio administrativo no processo de contratação, treinamento dos alunos colaboradores, acompanhamento com a equipe de psicologia e assistência social, sensibilização e treinamento dos colaboradores das empresas parceiras, dentre outras atividades.

A sala construída pela Brainfarma é idêntica ao ambiente da indústria e formará inicialmente dez pessoas que participarão por um período de treinamento na função de auxiliar de produção, quando aprenderão sobre rotinas da empresa, uso e adaptação dos EPI´s – Equipamentos de Produção Individual, normas de segurança no trabalho, boas práticas de fabricação, entre outros conhecimentos, para que possam trabalhar na empresa e novos alunos serem treinados.

Após a inauguração foi realizada uma sensibilização para a liderança da indústria que irá receber em breve os novos colaboradores, com palestras de profissionais da Apae Anápolis e a participação do Autodefensor da Apae Anápolis, Victor Augusto de Araújo Holanda, assistido pela Apae, que relatou a sua experiência no mercado de trabalho e a importância do projeto de inclusão para a pessoa com deficiência.