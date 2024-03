Evento contará com a presença do grupo Sambaixada e terá parceria com Sicoob e Invento Eventos

Publicado: 01.03.2024

A Associação Médica de Anápolis (AMA) realizará neste sábado, dia 2 de março, à partir do meio dia, uma tarde de feijoada, chopp e samba para seus associados e convidados. O evento terá como tema o Carnaval e contará com a presença do renomado grupo Sambaixada.

O “CarnaAma” terá a parceria do Sicoob, o maior sistema financeiro cooperativo do país, e da Invento Eventos. A presidente da AMA, Thais Alves, convida todos os associados e interessados a participarem do evento, que promete ser uma experiência muito divertida. “Será uma oportunidade de confraternizar com os colegas médicos e fazer novas amizades.

Segundo a Dra Thaís, médicos associados não pagam. Os demais poderão adquirir ingressos durante o CarnaAma, no valor de R$ 150 ou realizar sua inscrição na associação. “Todo mês teremos um evento desse tipo, mas com tema diferente. Já fizemos uma noite de rodízio de pizza, uma noite de queijos e vinhos e, agora, uma tarde com o tema Carnaval. O objetivo é unir a classe médica e aumentar o número de associados, que poderão se beneficiar não só de eventos como esse mas de uma série de outros benefícios”, explica. A presidente acrescenta que haverá uma programação exclusiva para as crianças e ressalta que a programação é exclusiva para médicos.