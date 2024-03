Iniciativa do Governo de Goiás, ProBem contempla mais 4 mil universitários com bolsa (Foto: Aline Cabral)

Publicado: 02.03.2024

Nesta quinta-feira (29/02), 4 mil novos bolsistas foram incluídos oficialmente no Programa Universitário do Bem (ProBem), concedido pelo Governo do Estado por meio da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e do Goiás Social. No total, 3 mil estudantes receberão bolsas parciais e mil, integrais.

A assinatura do Termo de Adesão ao benefício – que já é liberado neste semestre, inclusive a matrícula – ocorreu no Teatro Rio Vermelho, em Goiânia. O evento foi marcado por um momento especial: a palestra “Poesia que Transforma”, com Bráulio Bessa.

Palestra “Poesia que Transforma”, com Bráulio Bessa, no evento de adesão dos novos bolsistas do ProBem (Foto: Aline Cabral)

PROBEM

Com os novos bolsistas, o ProBem passa a atingir diretamente 14.600 contemplados em todo o estado de Goiás. Atualmente, a iniciativa beneficia estudantes de 243 municípios ou distritos goianos. São 103 cursos diferentes em 109 Instituições de Ensino Superior (IES).

Desde 2019, são 40.823 universitários amparados pelo programa.

“A OVG tem sido o caminho para transformar o meu sonho em realidade. Agora, eu consigo focar apenas nos meus estudos, sem me preocupar financeiramente”, disse Bruna Gomes Carneiro, 20 anos, que cursa Medicina na Universidade de Rio Verde (UniRV), Câmpus Formosa, com bolsa integral do ProBem. “Graças ao Governo de Goiás, a minha jornada acadêmica está segura. E meu futuro também”, completou.

Presidente de honra da OVG e coordenadora do Goiás Social, a primeira-dama Gracinha Caiado ressalta a importância da iniciativa:

“A partir de hoje, vocês começam uma nova caminhada rumo a um futuro profissional. E o Goiás Social tem orgulho de estar ao lado de cada um de vocês. Aproveitem a oportunidade e se dediquem muito para se tornarem excelentes profissionais.”

Representando o governador Ronaldo Caiado, o vice-governador Daniel Vilela deu as boas-vindas aos novos beneficiários e recordou que, em Goiás, ninguém fica desamparado.

“Cada um de vocês que está aqui hoje jamais se esqueçam da missão do Governo de Goiás, que tem como lema não deixar ninguém para trás. Com essa bolsa, criada com tanto carinho pelo governo Caiado, as políticas públicas emancipatórias, capazes de mudar a vida de milhares de famílias, chegam efetivamente a quem precisa. Hoje vocês recebem a oportunidade de mudar a própria história e o futuro de Goiás”, destacou Daniel.

“O Governo do Estado e a OVG, por meio do Goiás Social, está mudando a história de inúmeras famílias que talvez nunca tivessem imaginado que seria possível ver os filhos cursando uma faculdade. Nossos bolsistas têm a chance de vivenciar o que muitos sonham por toda uma vida”, diz a diretora-geral da instituição, Adryanna Melo Caiado.

A diretora de Programas para a Juventude da OVG, Rúbia Prado, frisa que “o ProBem vai além da bolsa de estudo. Ele também oferece o Banco de Oportunidades que permite acesso a cursos de capacitação, participação em projetos sociais e encaminhamento para o mercado de trabalho.”

BOLSAS

O ProBem utiliza dados do CadÚnico para identificar as famílias em situação de vulnerabilidade social de todo o estado. Divididas entre parciais e integrais, as bolsas correspondem a 50% do valor da mensalidade, limitadas a R$ 650, ou a 100% do valor, até 1.500.

As bolsas concedidas aos estudantes que cursam Medicina ou Odontologia são maiores: R$ 2.900 para parciais e R$ 5.800 para integrais, uma vez que os valores das mensalidades desses cursos são superiores aos demais. A iniciativa também oferece acompanhamento integral para família dos bolsistas mais vulneráveis, por meio de uma rede socioassistencial.

Editado por Juliana Carnevalli via Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) – Governo de Goiás