Um dos mais representativos espaços culturais goianos, Martim Cererê recebe ampla programação de atividades voltadas ao público e aos realizadores (Fotos: Divulgação)

Publicado: 03.03.2024

Uma programação especial marca o lançamento do Projeto Dinamização Martim Cererê, neste sábado (02/03), a partir das 19 horas. O evento, realizado pela produtora Fluir Experiências, é um trabalho colaborativo que tem como propósito a movimentação e o fortalecimento do centro cultural, um dos mais representativos espaços de uso artístico de Goiânia.

A programação da noite inclui a palestra “Acessibilidade e o fim do capacitismo nas artes”, com Brazil Nunes, no Teatro Pyguá, a partir das 19 horas; a instalação permanente de coletores de resíduos recicláveis do projeto “Volta e Recria”, do Ciclo Trash em parceria com a Cooperativa Beija-Flor; e a música de Pádua e Tom Chris, que apresentam o show “Por Outros Cantos”, no Teatro Yguá. A entrada é gratuita para todos os eventos.

MARTIM CERERÊ

O calendário prevê atividades até julho, com atrações semanais que envolvem música, cinema, meio ambiente, circo, teatro, gastronomia, moda, cursos, palestras, atividades para mulheres e comunidade LGBTQIAPN+, inclusão de pessoas com deficiência, entre outras ações.

No dia 9 de março, a programação celebra o Dia Internacional das Mulheres, com o show “Quintal Verde Anil”, apresentado por Rainy Ághata e Regina Jardim, a partir das 19 horas.

O projeto “Dinamização Martim Cererê” tem apoio da Lei Federal Paulo Gustavo, mecanismo de fomento gerenciado pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult). A proposta é coordenada pelo produtor Wellington Dias, e destinada a promover o encontro entre fazedores de cultura, artistas, produtores, pensadores e o público, enriquecendo o cenário cultural goiano.

Segundo Dias, o trabalho vai além da produção de eventos.

“Trata-se de criar uma ambiência, ao longo de cinco meses, de forma a atrair o público, mas também, e principalmente, mais realizadores, para esse que é um espaço que oferece uma estrutura ímpar na cidade de Goiânia”, afirma.

Serviço

Lançamento do Projeto Dinamização Martim Cererê

Data: Sábado (02/03)

Horário: A partir das 19 horas

Local: Centro Cultural Martim Cererê

Entrada gratuita

Mais informações: www.instagram.com/fluirexperiencias

Editado por Kattia Barreto via Secretaria da Cultura – Governo de Goiás