Auriculoterapia é um dos serviços a ser oferecidos pela Saúde estadual no Goiás Social Mulher (Foto: Iron Braz)

Publicado: 03.03.2024

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) é uma das pastas do Governo de Goiás que estarão presentes no Goiás Social Mulher, de 4 a 8 de março, na Praça Cívica, no Centro de Goiânia.

No evento, que comemora a Semana Internacional da Mulher, a SES-GO vai oferecer serviços de auriculoterapia, homeopatia da dengue, práticas corporais chinesas, como o Qigong, que integram as Práticas Integrativas Complementares (PICs). Também vai realizar testes rápidos de HIV, sífilis, hepatites B e C, distribuir preservativos masculinos e femininos e autotestes HIV.

A auriculoterapia consiste na aplicação de pontos nas orelhas para tratamento de diversos sinais e sintomas comuns em diferentes patologias; a homeopatia da dengue ajuda a amenizar os sintomas da doença; o Qigong é uma atividade corporal e mental.

“São serviços que a secretaria disponibiliza rotineiramente e de forma gratuita à população que, às vezes, não conhece e não utiliza esses benefícios”, explica a superintendente de Políticas e Atenção Integral à Saúde da secretaria, Paula dos Santos.

“É ainda uma oportunidade para as pessoas terem acesso às gotinhas da dengue, por exemplo, e aos autotestes que podem levar pra casa, com todas as informações sobre saúde.”

ATENDIMENTO À MULHER

A SES também oferece outros serviços de saúde à população feminina em todo o estado, como os programas de rastreamento de câncer de mama e colo de útero. Em 2023, foram realizados 181.990 exames de citologia e 68.645 de mamografia.

No planejamento familiar ou reprodutivo, promove ações voltadas para o fortalecimento do direito sexuais e reprodutivos. Também em 2023, a pasta distribuiu 41,6 mil Dispositivos Intrauterino (DIU) e 523,2 mil medicamentos contraceptivos.

As mulheres são atendidas, inicialmente, em Unidades Básicas de Saúde (UBS) e, se houver necessidade, são encaminhadas pelo Complexo Regulador Estadual (CRE) para receber tratamento necessário em unidades especializadas.

As policlínicas estaduais de Posse, Quirinópolis, Goianésia, Formosa, Cidade de Goiás e São Luís de Montes Belos também oferecem serviços ambulatoriais e exames de ginecologia e mastologia. Juntas, totalizaram, de 2023 até agora, 16.599 exames de mamografia e 6.164 citopatológicos.

No Projeto Goiás Todo Rosa, criado em parceria com a Universidade Federal de Goiás (UFG), a SES vai oferecer aconselhamento genético e testagem por sequenciamento genético, que identifica mutação genética precoce de câncer de mama e ovário primário. A detecção desses casos será feita também pelas policlínicas estaduais, em mulheres com casos de câncer na família.

Para o teste, oferecido pelo SUS, basta uma simples coleta de sangue. Todos os médicos e enfermeiros da Atenção Primária dos municípios estão sendo capacitados para a realização do Projeto, inicialmente na regional Macro Sudoeste. “A previsão é atender todo o Estado”, prevê Paula dos Santos.

GOIÁS SOCIAL MULHER

O evento conta com a participação de 15 órgãos e unidades do Estado, que se reúnem para oferecer 4 mil vagas de emprego, inscrições para cursos profissionalizantes, oficinas de ovos de Páscoa e entrega de 11 mil cartões sociais, como Mães de Goiás e Dignidade. Ainda, haverá a doação de 30 geladeiras e distribuição de lâmpadas de LED pela empresa Equatorial.

