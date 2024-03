Neste primeiro momento, três unidades escolares recebem as equipes da Secretaria de Saúde que também vão disponibilizar todas as vacinas de rotina para atualização

Publicado: 06.03.2024

Os alunos da rede municipal de ensino de Anápolis, neste mês de março, poderão atualizar o seu cartão de vacina na própria unidade escolar, conforme cronograma da Secretaria Municipal de Saúde. A atualização das vacinas é feita conforme o calendário do Programa Nacional de Imunizações (PNI) de cada faixa etária, seguindo a estratégia adotada pela Prefeitura desde a pandemia de Covid-19. Além dos imunizantes de rotina, será ofertado para os alunos de 10 a 14 anos a vacina contra a dengue.

Neste primeiro momento, a unidades escolares que receberam as equipes da Secretaria Municipal de Saúde são: Escola Municipal Inácio Sardinha Lisboa, no distrito de Interlândia, entre os dias 05 e 07 de março; Escola Municipal Maronita Dias Dourado, no Setor Sul, de 12 a 14 de março; e Escola Municipal Moacyr Romeu Costa, no Bairro Paraíso, entre 19 e 21 de março. Em todas as unidades os estudantes poderão ser vacinados das 8h às 17h.

A coordenadora de Vigilância Epidemiológica, Mirlene Garcia, ressalta que é de extrema importância que pais e responsáveis se conscientizem sobre os benefícios da imunização. “A adesão da comunidade escolar a essa estratégia é de grande importância por facilitar o acesso. Reforço que esse é uma forma prática de proteger nossas crianças e familiares”, explica. É importante ressaltar que a criança deve portar o cartão de vacinas e o documento de identificação.

Mesmo com a vacinação nas escolas municipais, é possível vacinar seus filhos em oito unidades de horário estendido, que aplicam o imunizante até às 21h de segunda a sexta-feira. Para aqueles que tem maior flexibilidade de horário, a vacina também é oferecida em 13 unidades das 7h30 às 16h. Também foram montados postos volantes em oito unidades que não possuem sala de vacina, com atendimento a partir das 9h. Em outros postinhos, a vacinação acontece em dias específicos da semana.

Confira o cronograma das unidades escolares:

— Escola Municipal Inácio Sardinha Lisboa

05, 06 e 07 de março — 08h às 12h e 13h às 17h

— Escola Municipal Maronita Dias Dourado

12, 13 e 14 de março — 08h às 12h e 13h às 17h

— Escola Municipal Moacyr Romeu Costa

19, 20 e 21 de março — 08h às 12h e 13h às 17h

Confira outros locais e horários para a vacinação contra a dengue:

Postos fixos

De segunda a sexta-feira (das 7h30 às 16h)

Adriana Parque

Bandeiras

Calixtolândia

Calixtópolis

Jardim Suíço

JK

João Luiz de Oliveira

Munir Calixto

São Carlos

São Lourenço

Arco-Íris

Parque dos Pirineus

Vivian Parque

Segunda a sexta-feira (das 7h30 às 21h)

Anexo Itamaraty

Bairro de Lourdes

Filostro Machado

Parque Iracema

Recanto do Sol

São José

Ilion Fleury (Osego)

Vila União

Postos volantes diários – a partir das 9h

Abadia Lopes da Fonseca

Arco Verde

Jardim Guanabara

Santa Maria de Nazareth

Santo Antônio

Tropical

Vila Formosa

Vila Norte

Semanalmente — a partir das 9h

Segunda-feira

Alexandrina

Vila Esperança

Santa Isabel

Terça-feira

Dom Manoel

Maracananzinho

1ª terça do mês — Interlândia e Souzânia

3ª terça do mês — Goialândia

4ª terça do mês — São Vicente e Branápolis

Quarta-feira

Vila Fabril

Alvorada

2ª quarta do mês – Joanópolis

Quinta-feira

Jardim Esperança

Jardim das Américas

Maracanã

Sexta-feira

Santos Dumont

Jardim das Oliveiras