Pesquisa do Procon Anápolis consultou preços de combustível em 13 postos da cidade

Publicado: 06.03.2024

O consumidor está sofrendo com a oscilação de preços dos combustíveis, e cada centavo está fazendo grande diferença nos gastos do mês. Com o etanol, por exemplo, que teve maior variação (15,67%) entre os demais, com valores oscilando entre R$ 3,19 e R$ 3,69, a economia pode chegar a R$ 0,50 por litro abastecido ou R$ 25 na hora de completar um tanque de 50 litros.

O segundo combustível com maior variação foi o óleo diesel S-10 (9,11%) e preço oscilando entre R$ 5,49 e R$ 5,99. Para a surpresa de alguns, a gasolina comum foi a que sofreu menor diferença (3,58%) com valores entre R$ 5,59 e R$ 5,79. O Procon Anápolis também analisou os preços da gasolina aditivada e do diesel comum.

“Esta pesquisa faz parte do acompanhamento e monitoramento dos preços dos combustíveis, realizados periodicamente pelo órgão, com intuito de acompanhar a evolução dos preços praticados ao consumidor final, bem como identificar irregularidades relacionadas ao aumento abusivo dos preços”, disse o diretor do Procon, Wilson Velasco.

Foram coletados preços para pagamento à vista e com cartão de crédito/débito, sendo que em alguns estabelecimentos sofrerá acréscimo entre R$ 0,10 a R$ 0,20 nos pagamentos com cartão de crédito nos abastecimentos com etanol, gasolina e diesel. Para fazer o levantamento, o órgão visitou 13 estabelecimentos da cidade entre os dias 26 e 28 de fevereiro.

O órgão ressalta a importância da participação da população no combate às condutas ilícitas contra o consumidor. As denúncias ou qualquer prática suspeita podem ser denunciadas para o Procon, via WhatsApp (62) 3902-1365. Para consultar a pesquisa completa e o relatório técnico, basta acessar https://www.anapolis.go.gov.br/pesquisas-procon/.

Como economizar combustível:

De manhã e à noite são os melhores horários para se abastecer, pois com temperaturas mais baixas o combustível fica mais denso, assim você estará comprando a mais.

Calibrar periodicamente os pneus, pois a pressão abaixo do recomendado aumenta o consumo de combustível e diminui a vida útil do pneu.

Evitar aceleração brusca e freadas, pois isso leva a um maior consumo de combustível.

Abster-se do ponto morto, em descidas. Deixe o veículo engatado, mesmo não estando em aceleração, pois, ao contrário do ponto morto, isso não consome tanto combustível.

Constantemente opte pelas janelas abertas em percursos urbanos ou cotidianos, em vez de usar o ar condicionado.