Vice-governador formata Grupo de Trabalho para modernização da Ceasa-GO. Daniel Vilela detalhou à diretoria da Uniap os principais pontos da revitalização da Ceasa-GO (Fotos: André Costa)

Publicado: 06.03.2024

O vice-governador Daniel Vilela iniciou, na última segunda-feira (04/03), a formação de um Grupo de Trabalho (GT) que ficará responsável pela elaboração de um amplo plano de modernização das Centrais de Abastecimento de Goiás S/A (Ceasa-GO), com prioridade para o atendimento de demandas emergenciais da empresa, como a construção de um novo estacionamento e a reestruturação da rede de energia elétrica.

A iniciativa conta com respaldo do governador Ronaldo Caiado e foi acertada após reunião com o presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego), Manoel Castro de Arantes, da qual também participaram o secretário de Estado da Infraestrutura, Pedro Sales, diretores da Ceasa-GO e integrantes da União de Atacadistas e Produtores de Hortifrutigranjeiros do Estado de Goiás (Uniap), que representam centenas de concessionários que atuam no local.

ENTREPOSTO É FREQUENTADO, DIARIAMENTE, POR 15 MIL PESSOAS

Durante o encontro, o vice-governador teve acesso a números e dados relevantes que corroboram a necessidade de expansão física das Centrais de Abastecimento. De acordo com o gerente de Mercado da Ceasa-GO, Eder Lopes de Faria, o entreposto goiano é frequentado, diariamente, por 15 mil pessoas, e por suas vias trafegam 450 veículos de grande porte, 500 motos e 600 carros.

“O que precisamos estabelecer é um plano de urbanização completo. Algo que garanta mais conforto para comerciantes e consumidores”, afirmou Daniel Vilela (Fotos: André Costa)

Diante da situação, Vilela confirmou que o Grupo de Trabalho também redobrará atenção à logística do local. Ele ainda disse que o GT será formado por equipe multidisciplinar e de diversos órgãos do governo a fim de proporem soluções mais céleres para todas as necessidades das Centrais de Abastecimento.

Ele também defendeu a participação da Vice-Governadoria para dar “impulso político” ao projeto de revitalização e garantiu ao presidente da Uniap, Orlando Kumagai, que uma comissão de concessionários estará presente no grupo.