Mais de R$ 14 milhões foram destinados para a aquisição de materiais destinados aos 37 mil estudantes do ensino municipal

Publicado: 06.03.2024

“Antes de tudo, gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade de representar meus colegas neste momento tão importante e também expressar minha gratidão ao nosso prefeito Roberto Naves pela entrega dos kits e livros. Este momento simboliza o investimento fundamental e necessário em nossa educação, contribuindo para nossa formação como alunos e cidadãos”, compartilhou Arthur Ribeiro, estudante do 5º ano da Escola Municipal Cora Coralina. A unidade de ensino marcou, nesta segunda-feira, 04, o início da distribuição dos kits de material escolar e livros didáticos em toda a rede municipal.

Em colaboração com a gestão municipal, a Secretaria Estadual de Educação (Seduce) participou da entrega dos kits, fornecendo os materiais para os estudantes do 1º ao 5º ano. O prefeito Roberto Naves enfatizou que essa parceria é bem-sucedida porque tanto o Município quanto o Estado compartilham o mesmo objetivo que é cuidar das pessoas.

“Priorizamos em nossa administração garantir que Anápolis mantenha a excelência educacional em Goiás. Por isso, expressamos nossa gratidão ao fovernador Ronaldo Caiado e à secretária Fátima Gavioli por sua colaboração constante e por estarem sempre ao nosso lado”,afirmou.

“Além dos kits de materiais, os estudantes vão receber mais do que uma coletânea de livros didáticos entregues bimestralmente. A gestão municipal está proporcionando um sistema de ensino completo, com formação de professores, plataforma educacional digital, avaliações institucionais e muito mais para potencializar o trabalho dos nossos docentes. Assim, contribuindo ainda mais com o processo de ensino-aprendizagem dos nossos estudantes”, ressaltou Flávia Fernanda, secretária municipal de Educação.

A mãe do estudante Gabriel, Angélica Mendes, contou seu relato sobre a satisfação em ver o filho recebendo o kit. “Como mãe atípica, sei dos desafios pelos quais as famílias e também as escolas passam no dia a dia do ensino das crianças e, poder contar com materiais escolares e livros vindos da prefeitura, é uma grande alegria para nós. Estamos muito felizes e muito gratos ao prefeito Roberto Naves, à primeira-dama e deputada estadual Vivian Naves e toda a sua equipe”.

Com um investimento de mais de R$ 15 milhões, todos os 37 mil estudantes da rede receberão um kit de material escolar e uma coletânea de livros didáticos. Os kits foram confeccionados conforme cada faixa etária e cada agrupamento, incluindo creche, pré-escola, anos iniciais e finais, podendo conter itens como cadernos, lápis, borrachas, apontador, régua, canetas, lápis de cor, canetinhas, cola branca, cola colorida, entre outros.