Candidatos inabilitados têm até o dia 13 de março para apresentarem recursos junto ao programa

Publicado: 07.03.2024

A Prefeitura de Anápolis, através da Secretaria de Integração, publicou no Diário Oficial do Município (DOM) desta terça-feira, 05, o resultado preliminar da terceira etapa do processo seletivo do Grupo D do programa habitacional Meu Lote, Minha História. Dos 151 candidatos pertencentes ao grupo D, 131 foram considerados aptos para a próxima fase e 20 não aptos.

Seguindo o calendário, o prazo para apresentação de recursos para os candidatos não habilitados vai até o dia 13 de março. Neste período, os interessados devem apresentar os documentos que faltaram e os problemas que tiveram para serem analisados pela comissão. O recurso deve ser encaminhado pelo site: https://meuloteminhahistoria.anapolis.go.gov.br/.

Com o encerramento das visitas, o cronograma para a próxima etapa, é o sorteio dos lotes e a entrega do termo de posse para os candidatos que comprovaram a veracidade da documentação durante a etapa das visitas. O sorteio dos lotes, está previsto para o dia 20 de março, às 18h, no Teatro Municipal.

O sorteio de áreas do programa “Meu Lote, Minha História”, referente ao Grupo D, foi realizado no dia 01 de fevereiro e os bairros sorteados foram: Residencial Bela Vista, Jardim Primavera 1ª etapa, Residencial Rio Jordão e Frei Eustáquio.

Limpeza dos Lotes

Equipes da Prefeitura, por meio das secretarias municipais de Habitação; Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos; e também da Procuradoria Geral, estão realizando mutirões de limpeza, demarcações e piqueteamentos das áreas e lotes já sorteados e com termo de posses entregues para os contemplados dos grupos A e B.

Até o momento, os beneficiários com lotes localizados nos bairros: Itamaraty 2ª etapa, Jardim Progresso, Las Palmas, Nova Jaiara, Residencial Verona, Residencial Monte Sinai, Residencial Girassol, Portal do Cerrado, Flor do Cerrado 1ª e 2ª etapas e Jardim Primavera 2ª etapa, já receberam os termos de entrega.

O cronograma de limpeza, demarcação e piqueteamento dos lotes do grupo C segue em andamento, e conta com áreas já foram entregues, dentre elas: Jardim Primavera 2ª etapa, Calixtolândia 1ª etapa e Setor Sul Jamil Miguel. Em relação os bairros Arco Íris e Residencial Bela Vista, estão com previsão de entrega para o mês de março.

Com a disponibilização dos termos de entrega para os beneficiários, que já possuem os projetos arquitetônicos e os alvarás de construção em mãos, as famílias já podem iniciar as construções. Em casos de dúvidas, os interessados podem fazer contato pelos telefones 0800 646 1121 ou (62) 3902-1046, pelo e-mail: meulotemh@anapolis.go.gov.br ou nas unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de sua região. O link do programa é https://meuloteminhahistoria.anapolis.go.gov.br/.