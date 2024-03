Profissionais do HGG durante cirurgia bariátrica, que vai benificiar 16 pessoas nesta semana (Foto: Idetch)

Publicado: 07.03.2024

Referência no tratamento de pacientes com obesidade pelo Sistema Único de Saúde (SUS) por meio do Programa de Prevenção e Controle da Obesidade (PCCO), o Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi (HGG) realiza, até sexta-feira (08/03), durante a Semana da Obesidade, o Mutirão de Cirurgias Bariátricas e Metabólicas.

O objetivo do mutirão é promover o combate à obesidade e o diabetes na população. Serão contemplados 16 pacientes da unidade do Governo de Goiás que fazem parte do PCCO. Atualmente, há cerca de 247 pacientes em tratamento no programa.

Desde 2012, o Serviço de Cirurgia Bariátrica do HGG realizou 1.196 cirurgias. Já o Serviço de Cirurgia Metabólica, lançado em 2018, de forma pioneira, realizou 258 desses procedimentos. Um dos diferenciais do HGG em relação a essas cirurgias é o tipo de procedimento.

Em 2019, o HGG iniciou as cirurgias por videolaparoscopia e, na época, a média era de quatro bariátricas e duas metabólicas por vídeo. A partir de dezembro de 2023, o hospital passou a realizar em torno de 70% de todas as cirurgias bariátricas e 100% das metabólicas por vídeo.

A manutenção de algumas cirurgias bariátricas, de forma aberta, se deve principalmente ao cumprimento do programa de residência médica que visa à formação dos residentes da especialidade.

A cirurgia bariátrica no HGG é recomendada para pacientes com obesidade grau 3, cujo Índice de Massa Corporal (IMC) é igual ou acima de 40, sem sucesso no controle de peso com tratamento clínico, entre os critérios estabelecidos.

A presença de comorbidades, como colesterol alto, esteatose hepática e hipertensão são fatores que reforçam a indicação da cirurgia. Pacientes com esse perfil recebem atendimento de equipe multidisciplinar e médica até o pós-operatório.

Em 2017, o Conselho Federal de Medicina (CFM) aprovou o tratamento cirúrgico do diabetes tipo 2, e o HGG começou a oferecer o serviço em 2018, como única unidade a realizar cirurgias metabólicas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Esse procedimento é uma opção para controlar o diabetes e tem critérios específicos, como idade acima de 30 anos e obesidade leve, com IMC grau 1, entre 30 kg/m² e 34,9 kg/m².

Editado por Juliana Carnevalli via Secretaria da Saúde – Governo de Goiás