OAB Anápolis cria premiação para reconhecer o trabalho das advogadas que se destacam na cidade ou na região. A comenda leva o nome de Ana Maria Lage Azevedo, que foi uma das primeiras advogadas de Anápolis e trabalhou por mais de 50 anos na área cível e de família.

José Aurélio Mendes

Publicado: 08.03.2024

O presidente da OAB Anápolis, Samuel Santos e Silva, decidiu criar uma comenda para homenagear e valorizar o trabalho das advogadas que se destacam na profissão. Chamada “Comenda Ana Maria Lage Azevedo”, a honraria foi fruto de um projeto proposto pela advogada Tatiane Ferreira, presidente da Comissão OAB Mulher.

Segundo Tatiane, Ana Maria Lage Azevedo foi uma das primeiras advogadas de Anápolis. Ela se formou em 1958 e trabalhou por mais de 50 anos na área cível e de família. Ela foi uma advogada que defendeu os direitos das pessoas, especialmente das mulheres, e que contribuiu para a evolução do direito e da justiça. “Ela foi uma inspiração para muitas outras mulheres que seguiram a carreira jurídica. Por isso, a premiação leva o nome dela”, explica ela.

De acordo com o presidente Samuel, a homenagem foi criada para reconhecer e valorizar o trabalho das mulheres advogadas que se destacam na profissão em Anápolis ou na região. Para ele, a OAB de Anápolis considera que as mulheres advogadas têm uma importância e um papel muito grandes na sociedade, por vários motivos. “Elas representam uma parte cada vez maior da profissão, e trazem diferentes perspectivas, experiências e vozes para a busca por justiça; empoderam outras mulheres, mostrando que elas podem ocupar posições de destaque no campo jurídico e enfrentar desafios que antes eram dominados por homens, além de lutarem pelos direitos das mulheres, atuando em casos e causas que visam promover e proteger a igualdade de gênero, o combate à violência doméstica, a garantia de direitos reprodutivos e o enfrentamento de discriminação de gênero”, afirma.

Já Tatiane lembra que as advogadas influenciam o desenvolvimento do direito e da legislação, levando a uma abordagem mais abrangente e sensível às questões de gênero. Isso é fundamental para a evolução do sistema jurídico, contribuindo para a mudança de normas e expectativas culturais em relação ao equilíbrio entre trabalho e vida pessoal na profissão jurídica. “As mulheres advogadas contribuem para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, tanto por meio de sua atuação em casos específicos quanto pela sua contribuição para a evolução do sistema jurídico como um todo”, declara.

Como será a escolha?

A comenda será entregue às mulheres advogadas que se destacarem por seu trabalho técnico-jurídico, classista, social e assistencial, prestando serviços de grande relevância e destaque à sociedade anapolina. A escolha será feita por uma comissão especial, formada pela diretoria da OAB de Anápolis e pelos conselheiros seccionais titulares e suplentes eleitos por Anápolis, num total de 11 membros.

A comissão usará os critérios que justificam a criação da premiação para selecionar os nomes. Será entregue na data de comemoração do Dia Internacional da Mulher, no mês de março de cada ano, em uma solenidade própria, dentro do programa alusivo às festividades comemorativas da referida data, na OAB de Anápolis. A premiação passa a fazer parte do calendário anual de eventos oficiais da OAB de Anápolis.

Lançamento

E, nesta sexta, 8 de março, a subseção convida todos os advogados e advogadas para a primeira solenidade de entrega da Comenda Ana Maria Lage Azevedo, homenageando as advogadas anapolinas reconhecidas por prestarem serviços de grande relevância e destaque no âmbito do município.

A cerimônia de entrega de Comenda faz parte do calendário das festividades alusivas ao dia Internacional da Mulher, e será realizada no dia às 19h, na sede administrativa da OAB Subseção de Anápolis, localizada na avenida Fayad Hanna, no bairro Cidade Jardim.

Para conceder a condecoração, órgãos de representatividade foram oficiados para apresentar uma lista tríplice. Ou seja, os poderes Executivo, Legislativo, o Judiciário Trabalhista, o Judiciário Comum, a Justiça Federal, a Defensoria Pública e o Ministério Público, participaram da escolha das comandadoras indicando três nomes cada um.

Advogadas que receberão a comenda:

Adriana Borges Maciel Adriana Vasconcelos Siqueira Freitas Andreia Rezende de Faria Eliana Macedo de Faria Pacheco Gilda Leite Pereira Ivete Aparecida Garcia Rodrigues de Sousa Janaina Macedo Coelho Jane Lobo Gomes de Sousa Juliana Karla Galvão Siqueira Sá Juliane Vieira de Souza Jusceliane Vieira de Oliveira Teles Maria Adelia Batista Dias Mariane Morato Stival Maristela Rodrigues Da Silva Niviane Maria Cintra Fragelli Priscilla Santana Silva Raianne Rodrigues Ramos Rose Mary Jesus Correa Salma Regina Florêncio de Moraes Tatiane Ferreira da Silva Vanilda Lourdes de Santana Vivian Cristina Albernaz Tanús Naves