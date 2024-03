Um indivíduo adulto comprometerá R$ 549,69 de sua renda mensal, representando 39% do salário mínimo

Publicado: 08.02.2024

Na pesquisa sobre os itens da cesta básica do mês de março, realizada pelo Procon Anápolis, o sabonete (85g) despontou como o produto com maior variação (143%), e preços entre R$ 1,19 e R$ 2,89. Em segundo lugar aparece o pacote de macarrão espaguete (500g), com diferença de 128% e valores entre R$ 1,75 e R$ 3,99. O pote de margarina (500g) vem em seguida, com variação de 108% e preços que vão de R$ 3,99 a R$ 8,29.

Apesar do aumento na variação de preços de alguns itens, segundo o levantamento realizado pelo órgão, foi constatada uma redução de aproximadamente R$ 4 no preço médio da cesta básica nacional em relação ao mês passado. Um indivíduo adulto que recebe um salário mínimo de R$ 1.412, comprometerá R$ 549,69 de sua renda, representando 39% do seu salário. Em fevereiro esse valor era de R$ 553,62.

“É o segundo mês seguido que verificamos a redução do custo da cesta básica na cidade de Anápolis, destacando que o município desponta com uma redução a nível nacional. Então trazemos essa informação ao consumidor, mostrando que a fiscalização constante dos órgãos tem surtido efeito, também, na redução do preço dos produtos”, explica o diretor do órgão, Wilson Velasco.

O levantamento de preços foi realizado nos dias 1º e 4 de março, onde foram considerados 23 itens, de diferentes marcas, em seis estabelecimentos comerciais. Vale lembrar que o órgão ressalta a importância da participação da população no combate às condutas ilícitas contra o consumidor.

As denúncias ou qualquer prática suspeita podem ser denunciadas pelo Zap da Prefeitura 62) 3902-2882. Para conferir o relatório técnico completo sobre a pesquisa da cesta básica, acesse: https://www.anapolis.go.gov.br/pesquisas-procon/.

Como economizar nas compras mensais: