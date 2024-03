Bolsa Uniforme vai atender 78 mil alunos de 82 colégios militares, em Goiás (Foto: Secom)

Publicado: 09.03.2024

Alunos dos Colégios Estaduais da Polícia Militar de Goiás (CEPMGs) passam a ter uniforme garantido pelo Governo do Estado. O projeto de lei que cria o programa Bolsa Uniforme foi aprovado em segunda votação, nesta quinta-feira (07/03), na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego).

A previsão é que a iniciativa que faz parte do Goiás Social atenda 78 mil alunos, com investimento de R$ 76 milhões provenientes do Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás (Protege).

BOLSA UNIFORME

“O Bolsa Uniforme se junta a outros projetos como o Bolsa Estudo, os uniformes e materiais didáticos para as escolas estaduais, os Chromebooks para alunos do nono ano do ensino fundamental e terceiro ano do ensino médio, além de muitos outros benefícios para os nossos jovens estudantes”, ressaltou o governador Ronaldo Caiado em vídeo publicado nas redes sociais.

Conforme anunciado pela primeira-dama e coordenadora do Goiás Social, Gracinha Caiado, no último mês de novembro, a iniciativa é voltada ao atendimento de pais, mães e responsáveis por estudantes das unidades de ensino geridas pela corporação para a aquisição do fardamento a ser utilizado nas aulas.

“Agora é estudar para que Goiás siga no topo da educação no Brasil”, comemorou Gracinha Caiado durante o vídeo.

O custo do uniforme para cada aluno é de R$ 970, que agora será assumido pelo Governo de Goiás. Com o programa, os responsáveis por cada aluno vão receber um cartão para comprar a farda em estabelecimentos cadastrados, garantindo o fornecimento das vestimentas dentro dos padrões dos CEPMGs. O objetivo é que os alunos possam se dedicar aos estudos em condições de igualdade.

UNIFORMES

O Bolsa Unforme vai fornecer todo o kit necessário ao fardamento dos alunos, com um bibico (chapéu de dois bicos); duas camisas bege de manga curta; duas camisetas bege de manga curta, duas calças marrom ou saias-calça marrom; um cinto; um par de sapato social preto; dois pares de meia social preta; duas calças agasalho marrom; uma jaqueta agasalho marrom; um par de tênis preto; dois pares de meia esportiva branca e uma japona de frio marrom.

CEPMGS

O número de unidades de colégios militares em Goiás já chega a 82 em 64 municípios. Os estudantes já recebem kits de materiais escolares e, em 2023, foi lançado um projeto de Robótica Educacional voltado para as turmas de 6º e 7º ano.

Foram investidos R$ 10 milhões na aquisição de equipamentos tecnológicos, incluindo materiais de robótica paradidáticos e tablets. Em contrapartida, nos últimos anos, os estudantes alcançaram excelentes resultados nas avaliações do Sistema de Avaliação Educacional do Estado de Goiás (Saego), do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

Editado por Juliana Carnevalli via Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás