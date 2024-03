Caiado recebe representantes da Tim Brasil e destaca importância da conectividade para o desenvolvimento do estado (Foto: Wesley Costa)

Publicado: 12.03.2024

Durante reunião com o governador Ronaldo Caiado, nesta segunda-feira (11/03), um grupo de executivos da empresa de telecomunicações Tim Brasil anunciou o cumprimento de duas metas no estado: a disponibilização da rede 4G em todos os municípios goianos e a implantação do 5G em 100% dos bairros de Goiânia.

O planejamento da companhia prevê a chegada do 5G a mais 20 cidades do interior até o fim do ano.

“Conectividade é fundamental para o desenvolvimento do estado. Goiás passou a ser referência não só na gestão, mas também na qualidade de vida. Neste contexto, comunicação é muito importante”, salientou o governador Ronaldo Caiado.

Ele lembrou que o fortalecimento das redes de dados tem impacto na educação, na segurança pública, em ações sociais e no avanço da telemedicina, entre outras áreas.

“É preciso que o estado esteja todo conectado e tenha uma infraestrutura tecnológica capaz de suportar essa demanda”, afirmou.

O vice-presidente da Tim Brasil, Fabio Avelar, apresentou os investimentos realizados em infraestrutura tanto na capital quanto no interior. Segundo o executivo, os serviços da empresa cobrem quase um milhão de hectares e mais de 700 quilômetros de rodovias em Goiás.

“Além de uma série de ‘efeitos colaterais positivos’: quando a gente cobre uma usina, uma fazenda, o agro ou uma rodovia federal, a gente também beneficia escolas, que já são 35 em Goiás, além de 30 unidades de saúde. Estamos muito felizes”, declarou.

COBERTURA 5G

Avelar também afirmou que a Tim pretende expandir a cobertura de 5G, presente hoje em Goiânia e mais cinco cidades: Aparecida de Goiânia, Anápolis, Caldas Novas, Rio Quente e Pirenópolis.

“Lançamos um plano, em um compromisso com o governador, de pelo menos mais 20 municípios no estado até o final de 2024”, destacou. “Tecnologia não é só o presente, é o futuro. Oferece a oportunidade da população se conectar e ter acesso à educação, saúde, entretenimento e uma série de serviços”, acrescentou.

“Em Goiás, com as várias atividades econômicas fortes e grandes que temos, estarmos bem conectados, com internet de qualidade, e isso é fundamental para que a gente possa continuar avançando”, frisou o vice-governador Daniel Vilela.

Editado por Juliana Carnevalli via Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás