Publicado: 12.03.2024

No último domingo (10/03), a equipe da Patrulha Detran recolheu 20 veículos nas ruas da Vila Canaã, sendo 12 com características de abandono, cinco sucatas e três por estacionamento irregular e documento irregular.

A ação lançada pelo Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) no mês de janeiro deste ano, realizou a remoção de 243 veículos abandonados e recebeu mais de 270 denúncias.

“Sabemos que os veículos abandonados atrapalham o trânsito e os pedestres, principalmente quando são deixados nas calçadas, em estacionamentos e praças da cidade. Nosso trabalho é deixar a cidade mais limpa, organizada e segura”, ressalta o presidente do Detran-GO, delegado Waldir.

VEÍCULOS ABANDONADOS

Consta no Art. 279A da Lei 9.503, de 23 de setembro de 1.997, no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) que o veículo abandonado, deteriorado ou acidentado será removido para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente que, faz parte do Sistema Nacional de Trânsito, independentemente da existência de infração à legislação de trânsito, nos termos da regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Caso o cidadão identifique um veículo ou carcaça abandonada, pode entrar em contato com a Patrulha Detran, pelo número 154, que enviará uma viatura caracterizada para avaliar a situação.

Editado por Hosana Alves via Departamento Estadual de Trânsito (Detran) – Governo de Goiás