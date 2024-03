Região conta com o novo espaço que atende todas as faixas etárias e necessidades da população

Publicado: 13.03.2024

Foto: Bruno Velasco

A população do Bairro Calixtópolis foi beneficiada nesta segunda-feira, 11, com a construção de uma praça. Ao todo, foram investidos R$ 246.213 visando promover a prática esportiva no bairro e em sua área circundante. Durante a inauguração, estiveram presentes o prefeito Roberto Naves; o vice-prefeito Márcio Cândido; a secretária de Obras Flávia Ribeiro; além de outros secretários e vereadores de Anápolis.

“Inauguramos uma praça pública com um parquinho, um local onde as pessoas poderão se reunir e desfrutar de um espaço de convívio e entretenimento para toda a comunidade local. É com imensa satisfação que entregamos este equipamento público nesta noite, confiantes de que será amplamente aproveitado pelos moradores de Calixtópolis”, disse o prefeito.

O local recebeu playground; Academia da Terceira Idade (ATI) coberta; calçada acessível e praça contemplativa. A transformação social deste espaço vem sendo feito por meio de projetos da Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, e da Integração, que procuram com os espaços proporcionar a integração, esporte e lazer, a fim de fomentar a convivência dos moradores do bairro e seu entorno.

A moradora e técnica de enfermagem da unidade básica de saúde do Calixtópolis, Eliane Correa, vive na região há mais de 24 anos e contou que a praça incentivará as pessoas a terem uma vida melhor e saudável. “Isso aqui vai ser ótimo! Aqui temos muitas crianças e muita gente que gosta de fazer caminhada. Essa praça ajudará muito, principalmente voltada para a questão da saúde”, afirmou.

Nessa obra será utilizada uma área de 571,64 metros quadrados. A secretária de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, Flávia Ribeiro, ressaltou a importância dessas obras para o município. “O Anápolis Investe tem levado benefícios para toda a população anapolina. Reforço que o esporte e lazer também são uma prioridade dessa gestão. Por meio dessas obras levamos espaço de qualidade para que assim todos possam ter acesso às práticas esportivas”, frisou.