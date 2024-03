Semana Santa na cidade Goiás deve levar mais de 70 mil turistas ao município, tombado como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco (Foto: Júnior Guimarães)

Publicado: 13.03.2024

A Secretaria de Estado da Cultura (Secult) está investindo R$ 260 mil para a realização da Semana Santa na cidade de Goiás, que tem como ponto alto a Procissão do Fogaréu. A programação religiosa deve levar mais de 70 mil turistas ao município, tombado como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco.

“Recebi o pedido do governador Ronaldo Caiado de realizar este ano a maior Procissão do Fogaréu de toda a história. Então, estamos investindo muito na estrutura para que possamos atender aos fiéis e turistas da melhor forma possível, garantindo principalmente a acessibilidade a todos”, ressalta a secretária de Estado da Cultura, Yara Nunes.

Foram destinados R$ 260 mil pelo Programa Goyazes, com o patrocínio do grupo Equatorial Energia. O investimento vai custear gastos com limpeza, figurino, decoração, divulgação, equipe de produção, além do pagamento do ECAD e serviços de acessibilidade, e de reparos e manutenção da fanfarra.

“Nosso investimento também contempla outras celebrações durante o mês, como a Semana dos Passos e Semana das Dores, e estamos melhorando a estrutura de todas as atividades para que este evento tão importante para o estado receba ainda mais turistas com conforto e segurança,” destaca Yara Nunes.

SEMANA SANTA NA CIDADE DE GOIÁS

Neste ano, a Semana Santa na cidade de Goiás será acessível a todos os públicos. Foram contratados intérpretes de libras para as cerimônias. Também serão criadas áreas reservadas próximas ao palco das celebrações e atrações para acesso de pessoas idosas, pessoas com deficiência, gestantes e lactantes.

Nesses espaços, integrantes da diocese e voluntários atuarão ainda como apoio às pessoas que precisam de auxílio.

PROGRAMAÇÃO

A Semana Santa na cidade de Goiás começa no Domingo de Ramos (24/03) e tem o ponto alto à meia noite de quarta-feira (27/03), quando os farricocos invadem a antiga Vila Boa com tochas e fazem a famosa Procissão do Fogaréu.

A expectativa é receber mais de 20 mil turistas na cidade histórica apenas neste dia.

Além das tradicionais missas, o roteiro das celebrações inclui o espetáculo da Via Sacra, na Catedral de Santa’Ana, e a Procissão dos Penitentes, com início em frente à Igreja São Francisco de Paula, manifestação medieval que foi resgatada há mais de dez anos, muito prestigiada pelo público.

A cerimônia do Descendimento da Cruz e o Sermão das Sete Palavras, no Largo do Chafariz, são outros destaques seguidos pela procissão do Senhor Morto, que é a maior manifestação dentro da Semana Santa.

Editado por Juliana Carnevalli via Secretaria da Cultura – Governo de Goiás