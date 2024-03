Programa Educacional de Resistência às Drogas tem por objetivo trabalhar noções de cidadania e civismo

Publicado: 14.03.2024

“Eu gostei muito de participar do Proerd porque eu aprendi muitas coisas legais sobre trânsito, como me comportar em casa e na escola e como ser uma criança melhor. E eu também amei conhecer um policial de perto”, conta Miguel Kappke Bastos, estudante do 2º ano da Escola Municipal Rosevir Ribeiro de Paiva.

A unidade recebeu nesta terça-feira, 12, a cerimônia de formatura do Proerd Infantil, que contou com cerca de 150 estudantes dos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º e 2 º ano), pais e familiares dos formandos e professores. O evento também teve a participação da Banda da Polícia Militar, regido pelo Segundo Tenente Carlos.

“É motivo de muita alegria ver essa linda festa aqui hoje, principalmente com a participação da família dos nossos estudantes. Eles são a base para que tenhamos uma sociedade melhor no futuro e a parceria escola, família e Polícia Militar, é fundamental para que isso aconteça”, ressalta Flávia Fernanda, secretária municipal de Educação.

Dentre os assuntos abordados no Proerd Infantil estão a responsabilidade em pedir ajuda em casos de emergência, obedecer às regras e às sinalizações de trânsito, o perigo de ingerir produtos não alimentares, maneiras de agir quando estranhos se aproximam, como descobrir os próprios sentimentos e como controlá-los, entre outros.

O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) é uma parceria entre a Polícia Militar e a Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Educação, que promove práticas de valorização à vida, o combate ao uso das drogas e a erradicação da violência. Participaram desta primeira fase, as Escolas Municipais Lar São Francisco de Assis, Pedro Nunes e Rosevir Ribeiro de Paiva.