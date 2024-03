Programa Ouvir e Acolher, executado pela Seduc/Go em parceria com o Instituto Hortense, foi lançado na Regional de Goianésia (Foto: Seduc)

Publicado: 14.03.2024

O programa Ouvir e Acolher, executado pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc/Go) em parceria com o Instituto Hortense, foi lançado na última terça-feira (12/03), na Regional de Goianésia.

Inédito no país, a iniciativa promove a assistência psicossocial e a educação socioemocional para cerca de 500 mil alunos e 50 mil servidores da rede estadual de ensino. Desses, 35 mil são professores que trabalham nas unidades escolares públicas do Estado.

A ação foi implantada pelo Governo de Goiás no segundo semestre do ano passado e, em apenas quatro meses, foram realizados mais de 200 mil atendimentos pela equipe composta por 83 psicólogos e 40 assistentes sociais que atuam nas Coordenações Regionais de Educação (CRE).

De acordo com a Superintendência de Atenção Especializada da Seduc Goiás, o programa já tem apresentado significativos resultados em casos de ansiedade, depressão e bullying nas escolas.

OUVIR E ACOLHER

Segundo a secretária estadual de Educação, Fátima Gavioli, com o lançamento do Ouvir e Acolher, a rede estadual de ensino tornou-se a primeira do país a implantar ações voltadas à Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e do Adolescente, promulgada no início deste ano, pelo governo federal.

Superintendente de Atenção Especializada da Seduc/GO, Rupert Nickerson, destaca que o objetivo da iniciativa não é atender os estudantes individualmente, mas trabalhar em ação conjunta as relações interpessoais no ambiente escolar.

Helena da Costa Bezerra, secretária-adjunta da Seduc Goiás, faz questão de destacar que uma das prioridades do programa é cuidar das crianças e adolescentes que ficaram privados da interação com os colegas durante a pandemia da Covid-19.

“Elas não tiveram esse contato, que é o que desenvolve o ser humano. E sofreram com a perda de amigos e parentes, o que impactou muito na saúde mental delas”, acrescenta.

No próximo dia 14, o programa Ouvir e Acolher será lançado na Regional de Goiás, que é responsável por 16 instituições de ensino da rede pública estadual nos municípios de Araguapaz, Aruanã, Buriti de Goiás, Faina, Goiás, Mossâmedes, Mozarlândia e Sanclerlândia.

