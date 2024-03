Por recomendação do Ministério da Saúde, a aplicação do imunizante permanece nas salas de vacina já definidas

Publicado: 14.03.2024

O Ministério da Saúde divulgou nota técnica para todos os municípios brasileiros recomendando que as vacinas contra a dengue sejam aplicadas nas unidades de saúde para facilitar a observação de possíveis reações adversas. Por isso, a Prefeitura de Anápolis permanece ativamente com mais de 40 postos de vacinação nas unidades de saúde e suspende a oferta somente deste imunizante nas escolas.

Assim, os alunos da rede municipal de ensino de Anápolis, neste mês de março, poderão atualizar o seu cartão de vacina na própria unidade escolar, conforme cronograma da Secretaria Municipal de Saúde com os imunizantes de rotina.

É possível receber a vacina contra a dengue em oito unidades de horário estendido, que aplicam o imunizante até às 21h de segunda a sexta-feira. Para aqueles que tem maior flexibilidade de horário, a vacina também é oferecida em 13 unidades das 7h30 às 16h. Também foram montados postos volantes em oito unidades que não possuem sala de vacina, com atendimento a partir das 9h. Em outros postinhos, a vacinação acontece em dias específicos da semana.

A vacinação contra a dengue reduz o risco de infecção sintomática, hospitalizações e da morbimortalidade pela doença e chega como importante aliado no combate ao vírus. A eficácia geral é de 80,2% a partir de 30 dias do esquema de duas doses, enquanto a eficácia contra as formas que requerem hospitalização é de 90,4%”.

O imunizante é feito a partir do vírus da dengue atenuado. Isso significa que ela usa o microrganismo vivo, mas bem enfraquecido a ponto de não ser capaz de causar a doença. Para completar o esquema vacinal, é preciso aplicar duas doses da vacina contra dengue, com intervalo de três meses entre ela