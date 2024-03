Mais de 60 mil moradores da região serão beneficiados com a obra, que já começou e tem previsão de entrega até o fim do ano

Publicado: 15.03.2024

Foto: Bruno Velasco

Uma das obras mais aguardadas do programa Anápolis Investe é a construção do viaduto do Recanto do Sol, na região Norte. O prefeito Roberto Naves assinou nesta quinta-feira, 14, a ordem de serviço para a construção da trincheira que passará sob a BR-153. Mais de 60 mil moradores da região Norte da cidade serão diretamente beneficiados. O investimento é de mais de R$ 38 milhões.

A intervenção viária é um sonho antigo da população, que sofre há décadas com um tráfego intenso e engarrafamentos no único acesso ao bairro. A obra, originalmente, era de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), do governo federal. Após a trincheira não ser incluída no contrato de concessão a Ecovias do Araguaia, a gestão municipal decidiu assumir a construção.

“Nós não ficamos apontando o dedo e dizendo que o problema não é nosso. Se o problema existe e afeta o cidadão anapolino, ele também é do prefeito. Por isso, nós fomos atrás, lutamos e hoje estamos aqui mais perto de trazer essa solução aos moradores da região”, afirmou o prefeito Roberto Naves.

A previsão é que a trincheira seja finalizada e entregue no mês de dezembro. “É uma obra complexa, mas a construção é rápida e nós vamos terminá-la até o fim do ano”, ressaltou o prefeito. A gestão já havia duplicado a Rua FC 22, no Residencial Flor do Cerrado, que passará sob a BR-153 e fará a conexão com a Avenida Jovino de Araújo, no Bairro Boa Vista. A extensão da Avenida Dona Elvira, entregue em 2023, completa o plano de mobilidade para a região.

“Estamos entusiasmados com esses novos investimentos que esta obra trará, onde além da qualidade de vida irá gerar empregos. Consideramos este projeto um marco importante e estamos satisfeitos com a rapidez com que será realizado. Tivemos todo o cuidado na elaboração dos processos e dos projetos, garantindo uma concepção que permitisse uma execução ágil e eficiente”, frisou a secretária de Obras, Meio-ambiente e Serviços Urbanos, Flávia Ribeiro.

Desvio de fluxo

Logo depois da assinatura da ordem de serviço, a BR-153 teve o leito principal interditado no sentido Jaraguá, ao Norte. O desvio é feito pela via marginal. A mudança se dá para a operação de passagem de estacas metálicas, além da cravação dos perfis metálicos das cortinas de contenção e passagem de equipamentos para a construção.

Outras obras

Na região do Recanto do Sol, uma série de melhorias significativas está impulsionando a qualidade de vida dos moradores. Recentemente, o local foi beneficiado com a instalação de modernas lâmpadas de LED e um amplo projeto de recapeamento de ruas, visando aprimorar a infraestrutura e proporcionar maior segurança aos residentes.

Além disso, a construção de arenas poliesportivas e pistas duplas vem ampliando as opções de lazer e melhorando a mobilidade na região. O estabelecimento do Feirão e da Unidade de Saúde Vila Norte não apenas fortaleceram a economia local, mas também facilitaram o acesso aos serviços de saúde essenciais.