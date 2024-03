Atualmente, os delitos praticados neste âmbito são de competência do Grupo Especializado no Atendimento às Vítimas de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Geacri), vinculado à 1ª Delegacia Regional de Goiânia (Foto: SSP-GO)

Publicado: 15.03.2024

O governador Ronaldo Caiado sancionou, na última terça-feira (12/03), a Lei Nº 22.554, que cria a Delegacia Estadual de Atendimento à Vítima de Crimes Raciais e de Intolerância.

Atualmente, os delitos praticados neste âmbito são de competência do Grupo Especializado no Atendimento às Vítimas de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Geacri), vinculado à 1ª Delegacia Regional de Goiânia.

O delegado Joaquim Adorno, titular do atual Geacri, afirma que a criação da Deacri é um importante passo para toda a sociedade e para as forças de Segurança do estado de Goiás.

“O ato significa que todos os goianos importam e que a Polícia Civil de Goiás trabalha para garantir a segurança e os direitos dos goianienses e dos goianos, independente da cor da pele, da religião, da orientação sexual, do gênero e da origem”.

A criação da delegacia especializada reflete o compromisso do estado com a promoção da diversidade, da inclusão e do respeito aos direitos humanos.

Atualmente, a delegacia funciona na Avenida Solar – Praça Padre Romão Cícero (Praça do Violeiro), no setor Urias Magalhães, em Goiânia.

