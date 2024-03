Além dos danos ambientais, resíduos descartados de forma irregular podem servir como criadouros para o mosquito da dengue

Publicado: 15.03.2024

Foto: Gabriel Augusto

A Secretaria de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos de Anápolis intensificou, neste mês de março, as fiscalizações para identificar locais com descarte irregular de lixo na cidade. Por meio de uma denúncia anônima, equipes da Secretaria encontraram, nesta semana, uma grande quantidade de entulhos de construções, móveis, pneus, caixas de remédios e outros resíduos em uma área às margens da BR-060.

De acordo com a Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998), a prática de descarte irregular de lixo, pode levar à reclusão, detenção ou pagamento de multa. Segundo a Secretária de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, Flávia Ribeiro, a população precisa se conscientizar e realizar o descarte correto do lixo, pois além dos danos ambientais, os resíduos descartados de forma irregular podem servir como criadouros para o mosquito da dengue.

“É muito importante que a população fique ciente dos problemas que o lixo na rua traz. É uma questão de saúde pública. Não adianta a gente fazer nosso papel dentro de casa e ver o vizinho jogando lixo na rua. Se você viu alguém realizando o descarte irregular, denuncie, avise à Prefeitura pelo Zap 24 horas (3902-2882), que nós iremos tomar todas as providencias”, disse Flávia Ribeiro.

Ainda de acordo com a secretária, o Aterro Sanitário de Anápolis, localizado na rua R. JP 4, n°1032 – Jardim Primavera 1° Etapa, é o local correto para realizar o descarte de resíduos em grandes quantidades. “A pessoa pode levar até uma tonelada de resíduos para o aterro de forma gratuita. Em caso de descarte de móveis e pneus, a população pode entrar em contato com o Zap da prefeitura e solicitar o cata-treco para realizar o recolhimento. Resíduos sólidos de construção civil é de responsabilidade do construtor. Mas resíduos de pequenas construções podem ser descartados no Ecoponto, localizado na Avenida Ipê, setor Escala II”, reforçou.

O Ecoponto, que faz parte do pacote de investimentos do Anápolis Investe, realiza o processo de separação do lixo. Os itens não recicláveis são encaminhados ao aterro sanitário do município, enquanto os materiais recicláveis têm como destino as cooperativas que, em parceria com a Prefeitura, beneficiam centenas de famílias que vivem do trabalho de reciclagem.