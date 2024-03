No domingo, a sala terá sessão única de O Serviço de Entregas da Kiki, animação do mestre japonês Hayao Miyazaki

Publicado: 16.03.2024

O Cine Cultura traz estreia de clássicos e mostra de cinema gratuita até o dia 21 de março. A 13ª Mostra Cinema e Direitos Humanos, também será realizada pelo cinema de 18 a 21 de março, com entrada gratuita.

No fim de semana haverá duas sessões de clássicos gratuitas. No sábado (16/03), às 14h, será exibida a primeira versão de Duna, dirigida por David Lynch e lançada em 1984. Uma ótima oportunidade para fazer paralelo com a atual adaptação dirigida por Dennis Villeneuve.

Já no domingo, tem a sessão “Clássico Animado” com a exibição de O Serviço de Entregas da Kiki, animação de 1989 e uma das mais ternas do mestre japonês Hayao Miyazaki.

Ainda no roteiro da sala seguem em cartaz os longas-metragens Priscilla, de Sofia Coppola; Bizarros Peixes das Fossas Abissais, dirigido por Marão; Folhas de Outono, do diretor Aki Kaurismäki, e Culpa e Desejo, da diretora Catherine Breillat.

Unidade da Secretaria de Estado da Cultura, o Cine Cultura está localizado no Centro Cultural Marietta Telles Machado, na Praça Cívica, com funcionamento inclusive nos fins de semana.

Para os filmes do circuito comercial da sala o ingresso tem valor de R$10 (inteira) e R$ 5(meia). As entradas devem ser adquiridas na bilheteria da unidade, apenas em dinheiro. Toda segunda-feira tem ingresso único de meia-entrada.

SINOPSES

Priscilla (2023, EUA, 16 anos, 113 min, dir: Sofia Coppola)

Quando a adolescente Priscilla Beaulieu conhece Elvis Presley em uma festa, o homem que é uma estrela meteórica do rock se torna alguém totalmente inesperado em momentos íntimos.

Bizarros Peixes das Fossas Abissais (2024, Brasil, livre, 75 min, dir: Marão)

Uma mulher com esdrúxulos superpoderes, uma tartaruga com transtorno obsessivo-compulsivo e uma nuvem com incontinência pluviométrica em uma insólita jornada até as profundezas do oceano.

Folhas de Outono (2023, Finlândia/Alemanha, 14 anos, 81 min, dir: Aki Kaurismäki)

Ansa e Holappa são duas almas solitárias cujo encontro casual em um bar de karaokê enfrenta vários obstáculos.

Culpa e Desejo (2023, França, 16 anos, 104 min, dir: Catherine Breillat)

O filme acompanha Anne, uma brilhante advogada que vive com seu marido Pierre e suas filhas. Anne gradualmente se envolve em um relacionamento apaixonado com Theo, filho de Pierre de um casamento anterior.

Duna (1984, EUA, 14 anos, 137 min, dir: David Lynch)

A ascensão messiânica do guerreiro intergaláctico Paul Atreides a líder de seu povo e a sua luta pela sobrevivência.

O Serviço de Entregas da Kiki (1989, Japão, Livre, 103 min, dir: Hayao Miyazaki)

Uma jovem bruxa, em seu ano obrigatório de vida independente, acha difícil se adaptar a uma nova comunidade enquanto se apoia na administração de um serviço de correio aéreo.

PROGRAMAÇÃO DE 15 A 21/03

Dia 15/03

14h15 – Bizarros Peixes das Fossas Abissais (Livre)

15h45 – Folhas de Outono (14 anos)

17h30 – Monster (12 anos)

20h – Culpa e Desejo (16 anos)

Dia 16/03

14h – Clássico do Cultura: Duna (1984), de David Lynch (14 anos) – entrada gratuita

16h30 – Bizarros Peixes das Fossas Abissais (livre)

18h – Monster (12 anos)

20h30 – Folhas de Outono (14 anos)

Dia 17/03

14h – Clássico Animado: O Serviço de Entregas da Kiki, de Hayao Miyazaki (Livre) – entrada gratuita

16h – Priscilla (16 anos)

18h15 – Folhas de Outono (14 anos)

20h – Monster (12 anos)

Dia 18/03

13h45 – Monster (12 anos)

16h15 – Culpa e Desejo (16 anos)

18h – 13ª Mostra Cinema e Direitos Humanos: Coquetel e cerimônia de abertura

19h30 – 13ª Mostra Cinema e Direitos Humanos: Nas Asas da Pan Am (Livre) – entrada gratuita

Dia 19/03

09h – 13ª Mostra Cinema e Direitos Humanos: Um Filme de Verão (14 anos) – entrada gratuita

14h – Monster (12 anos)

16h30 – Culpa e Desejo (16 anos)

19h – 13ª Mostra Cinema e Direitos Humanos: Curtas 1 (14 anos – entrada gratuita

Dia 20/03

09h – 13ª Mostra Cinema e Direitos Humanos: Curtas 2 (14 anos – entrada gratuita

14h – Monster (12 anos)

16h30 – Culpa e Desejo (16 anos)

19h – 13ª Mostra Cinema e Direitos Humanos: Curtas 3 (14 anos) – entrada gratuita

Dia 21/03

14h – Monster (12 anos)

16h30 – Culpa e Desejo (16 anos)

19h – 13ª Mostra Cinema e Direitos Humanos: A Bolsa ou a Vida (10 anos) – entrada gratuita

Editado por Hosana Alves via Secretaria da Cultura – Governo de Goiás